Jan Böhmermanns Show :  «Wetten, dass ..?» Eva Padberg ganz viele Küsschen verteilt

Gaga-Wetten, verzögerte Schaltungen zur Aussenwette, brennende Tonnen auf der Bühne und Gäste, die vom Sofa gleich weiter zum Flughafen müssen: «Wetten, dass ..?» feierte heute, zwei Jahre nachdem die Show abgesetzt wurde, sein Comeback. Wiederbelebt wurde der Klassiker von Jan Böhmermann (35), der im Rahmen seiner Late-Night-Sendung «Neo Magazin Royale» eine Spezial-Ausgabe von «Wetten, dass..?» ins Leben rief.

Tatsächlich unterschied sich die «Wetten, dass ..?»-Folge des Satirikers minimal von der Original-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (66) oder Markus Lanz (47) – die erwarteten Überraschungselemente fehlten und provokant war höchstens Böhmermanns glitzerndes Schuhwerk. Bis auf wenige Ausnahmen, etwa Rapper Eko Fresh (33), der einen Wettkandidaten als «F*icker» bezeichnete, war die Sendung beinahe familienfreundlich. So startete Böhmermann die Show mit der Ankündigung: «Ich wette, dass ich es schaffe, in den nächsten 90 Minuten keine Staatskrise auszulösen.»

Auch eine Ehekrise wollte Böhmermann um jeden Preis vermeiden: Der Moderator setzte sich auf dem Sofa «vorsichtshalber» zwischen Topmodel Eva Padberg (36) und DJ Bobo (48), der passend zu seinem baldigen 25. jährigen Bühnenjubiläum ein Medley seiner grössten Hits performte. «Ich trenne euch lieber. DJ Bobo, du bist verheiratet und hast Kinder, aber man weiss ja nie, wenn man auf Tour ist», so Böhmermann verheissungsvoll. Padberg hatte den Aargauer Popstar nach zwei Schmatzern ganz schweizerisch mit einem Extra-Küsschen auf die Wange begrüsst.

Schön skurril waren die Wetten: So wettete ein Baggerfahrer, dass er seine Frau mit dem Gefährt zum Orgasmus bringen kann. Die Baggerschaufel landete dann allerdings in einem geparkten Auto statt im Schritt seiner Ehefrau. Auch die Kinderwette war zu gaga, um wahr zu sein: Die 12-jährige Tanja wettete, dass sie mit ihren Füssen die Parteizugehörigkeit von deutschen Politikern ertasten kann. So spürte sie mal «einen Hitlerbart», eine «Trinkernase» oder ein «Veganergebiss», gewann und bekam als Geschenk ein Original-Kanzlerinnen-Jacket geschenkt.

Bei Twitter sorgte die Spezialfolge für geteilte Meinungen. Während sich viele über das Comeback freuten, fehlte einigen Zuschauern der Pepp: «Habe Böhmermann noch nie so holprig, wenig schlagfertig und gehemmt erlebt. Ist wohl doch eine Nummer zu gross für ihn», schreibt ein User. «War jetzt nicht so der Knaller, oder?», kommentiert ein Nutzer. «Vielleicht sollte man alte Kamellen im Schrank lassen und auf frische Ideen setzen», so ein weiterer Kommentar.

Die Sendung wird nächsten Donnerstag fortgesetzt. Dann hoffentlich mit mehr Würze – Aufgewärmtes schmeckt schliesslich nur selten wirklich gut. (kad)