Intimblitzer à la «Basic Instinct» :  Barbara Palvin macht auf Sharon Stone

Mit diesem Beinüberschlag verdrehte Sharon Stone 1992 allen den Kopf: In der Verhörszene in «Basic Instinct» entblösste die Schauspielerin scheinbar für den Bruchteil einer Sekunde ihre Scham. Dieser Bruchteil reichte aus, um Stone weltberühmt und zu einem Sexsymbol der 90er-Jahre zu machen. Nun tritt Barbara Palvin in ihre Fussstapfen.

Weisses Kleid und Zigarette

Natürlich trägt das Topmodel, genau wie Stone, ein weisses Kleidchen und raucht lasziv eine Zigarette. Auch das Set ist authentisch der Filmszene nach empfunden. Einzig die schauspielerische Leistung lässt sich mit Stones Kult-Performance leider nicht vergleichen. In Sachen Beinüberschlag steht das Topmodel der Schauspielerin aber in nichts nach.

Das kurze Filmchen wartete hinter dem neunten Türchen des «Love»-Adventskalender. In der Adventszeit stellt das Modemagazin jeden Tag einen verführerischen Clip eines Models online. Da freut man sich gleich noch mehr auf Weihnachten. (klm)