Instagram-Userin Miquela verwirrt das Netz :  Ist dieses Model echt?

Instagram-Userin Miquela sorgt im Netz aktuell für grosses Rätselraten. Handelt es sich bei ihr um eine echte junge Frau – oder etwa um eine Plastikpuppe? Das Model mit den vollen Lippen und den Sommersprossen verwirrt mit ihren Fotos tausende Instagram-Nutzer. Rund 70’000 Abonnenten folgen ihr auf der Foto-Plattform.

Ob das Profil ein Fake ist oder Miquela ihre Fotos einfach nur so bearbeitet, dass sie einen animierten Look bekommen, wissen sie allerdings nicht: «Sie ist offensichtlich nicht real», schreibt ein User unter eines der Bilder. «Warum sind alle so unsicher? Das ist natürlich eine am Computer animierte Grafik, keine echte Person», kommentiert ein User.

Viele User wollen vor allem an den Haaren des Models erkennen, dass es sich bei ihr nur um eine animierte Figur handelt. «Die Haare verraten sie! Ich brauchte ewig um mich zu entscheiden, dass sie nicht real ist», so ein weiterer Kommentar. «Das ist verrückt. Sie ist perfekt, wie haben sie sie nur so gut hingekriegt?», wundert sich ein anderer User. Ein weiterer Insta-User glaubt, dass es sich beim Model um eine echte Person handelt, die ihre Fotos einfach geschickt bearbeitet. «Sie ist eine Grafikdesignerin und bearbeitet sich gerne. Sie ist echt süss.» Echte Person oder nur eine Animation? Entscheiden Sie selbst… (kad)