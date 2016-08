Infizierter Fan besuchte Konzert :  Masern-Alarm in Japan wegen Bieber

Wegen Justin Bieber (22) schlägt Japan Masern-Alarm! Mitte August gab der Popstar ein Konzert in Chiba, nahe Tokio. Blöd, dass ein Besucher die Show mit einer hoch ansteckenden Masern-Infektion besuchte: Nun warnen die japanischen Behörden gemäss «JapanToday» vor einem möglichen Ausbruch der Krankheit im gesamten Land.

Der Fan (19), dessen Name nicht bekannt ist, gefährdete nicht nur die 25’000 Zuschauer am Gig des «What Do You Mean?»-Stars, sondern reiste nach dem Konzert auch noch nach Tokio und in die Präfektur Kanagawa. Erst nach seiner mehrtägigen Reise sei die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden.

«Masern können zum Tod führen»

«Masern sind hoch ansteckend. Sie können zum Tod führen», sagt ein Sprecher des japanischen Ministeriums für Gesundheit gegenüber «AFP». Die Konzertveranstalter bitten nun auf ihren Webseiten die Fans, die das Bieber-Konzert besuchten, einen Arzt aufzusuchen, falls sie Symptome an sich feststellen. Immerhin: Bisher gebe es keine bekannten Fälle, die sich am Konzert abgesteckt haben. (kad)