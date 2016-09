Sophia Thomalla schiesst gegen Plus Size-Models wie Heather Graham

Sophia Thomalla (26) kann Curvy-Models wie Heather Graham (46) und Barbie Ferreira (19) nicht viel Gutes abgewinnen. Im Zusammenhang mit «Curvy Supermodel - Echt, Schön, Kurvig», der neuen Casting-Show auf RTL II, spricht die Schauspielerin über die eventuellen Gefahren einer solchen Sendung und warnt vor fülligeren Models.

«Wenn man auf einmal ein Körperbild darstellt, was übergewichtig ist, dann finde ich das genauso gefährlich, als wenn jemand sagt: Uh, du musst jetzt 50 Kilo wiegen, um perfekt zu sein», fasst Thomalla im «Closer»-Magazin ihre Bedenken zusammen. Für sie ist alles, was sich im Rahmen von 70 Kilogramm bewegt in Ordnung aber: «Alles, was dann drüber geht, ab einer bestimmten Körpergrösse, sage ich dann auch: aufpassen!»

Harald Glööckler reagiert

In der Jury von «Curvy Supermodel» sitzt neben Motsi Mabuse (35), Angelina Kirsch (28) und Ted Linow auch Harald Glööckler (51). Der Designer ist von Thomallas Vorwürfen nicht beeindruckt, wie er «Closer» verrät: «Ich finde es wichtig, dass man ein Zeichen setzt und sagt: Es geht auch kräftiger.» Das Konzept der Sendung sei laut ihm auf der Höhe der Zeit, weil es sehr viele Frauen betrifft: «Eigentlich hätte man schon lange erkennen müssen, dass 60 Prozent der Deutschen übergewichtig sind und es somit einen grossen Markt gibt.»

Auf welcher Seite man steht, ist jedem selbst überlassen. Fest steht: Body-Shaming geht in beide Richtungen. (klm)