«Ich liebe es, meine Frau umzugestalten!» :  Beauty-Doc bastelt sich Traumfrau

Phillip Craft (47) ist ein US-amerikanischer Schönheitschirurg, wie er im Buche steht: schlank, braungebrannt, mit eigener Praxis im coolen Miami. Und er hat mit Anna (43) die perfekte Ehefrau: wunderschön, lieb – und willig, sich unter sein Messer zu legen.

Ehefrau frisieren

Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, ist Ehefrau Anna das liebste Versuchskaninchen des Schönheitschirurgen. «Ich liebe es, meine Frau umzugestalten, sie zu verbessern», sagt der Beauty-Doc. Nachdem die

43-Jährige zwei Jungs zur Welt gebracht hatte und ihr Körper durch die Geburten begonnen habe, sich zu verändern, habe ihr Mann mit den Eingriffen bei ihr angefangen.

«Phillip liebt es, seine Sportwagen zu frisieren, seine Möbel umzustellen – am allerliebsten aber modelt er meinen Körper um», sagt Anna. «Nach zwei Kindern entschied ich, dass er mich operieren darf.» Die schöne Asia-Amerikanerin hat bereitwillig das ganze Beauty-OP-Programm durchgezogen: Brustvergrösserung, Fettabsaugen, Unterspritzen der Lippen und der Wangen, Po-Straffung, körperkonturierende Operationen und Botox-Therapie. «Phillip hat mir sogar ein künstliches Sixpack im Bauchbereich eingesetzt», betont die 43-Jährige stolz.

OP-Vorzeigemodell für Patienten

Für den Beauty-Doc selbst ist seine Gemahlin nicht nur die liebste Patientin, sondern auch das ideale Vorzeigemodell. Bei ihr könne man perfekt sehen, welches Resultat mit welcher Behandlung erzielt werde, so Craft. «Ich sage immer zu meinen Patienten: ‹Wenn Sie wissen wollen, wie gut ich als Chirurg bin, dann schauen Sie sich meine Frau an.› Sie ist einfach perfekt!»

Auch Ehefrau Anna ist mit dem Ergebnis der vielen Eingriffe zufrieden. Dank der magischen Arbeit ihres Mannes in den letzten 21 Ehejahren habe sie heute den perfekten Körper. «Plastische Chirurgie ist eine wundervolle Sache, und ich bin sehr stolz darauf, Phillips Designer-Frau genannt zu werden.» Weitere Schönheitsoperationen seien nur eine Frage der Zeit, sie werde nie mehr Nein zu solchen Eingriffen sagen, so Anna. Man darf also gespannt sein, wie die Frau Doktor dann nach den nächsten 21 Ehejahren aussehen wird. (brc)