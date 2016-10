Nicole Scherzinger turtelt verliebt mit Freund Grigor Dimitrov

So sieht Liebe aus: Nicole Scherzinger (38) geniesst ihre Ferien in Italien mit Tennis-Star Grigor Dimitrov (25) in vollen Zügen und lächelt die bösen Gerüchte weg. Erst kürzlich munkelte man, die Sängerin hätte eine Affäre mit DJ Calvin Harris (32), nachdem sie im Juli mit ihm in einem Nachtclub in London feierte – und ihn mit dem Exfreund von Taylor Swift (26) verliess. Und das, kurz nachdem die Beziehung zu Dimitrov bekannt wurde.

Aus dem Zusammenhang gerissen

«Plötzlich hiess es ‹Sie ist die grösste Betrügerin›, und ich nur so ‹Wie bitte?›», erzählt sie im «Glamour»-Magazin. Die Paparazzi-Bilder mit Harris seien aus dem Zusammenhang gerissen: «Ich lief auf Kopfsteinpflaster, fiel fast hin, hielt mich an ihm fest und schon waren die Bilder gemacht. Es ist lächerlich.» Sie sei glücklich in ihrer Beziehung mit Dimitrov, dessen Fans ihm den Spitznamen «Baby-Federer» gegeben haben, und zeigt das auf den neusten Bildern. «Ich bin an einem wirklich guten, soliden und ausgeglichen Ort in meinem Leben. Ich bin als Frau sehr gewachsen.»

Und als solche hat sie die rosarote Brille – trotz den aktuellen Schmetterlingen im Bauch – abgelegt. «Meine Grossmutter sagte immer: Um die Person zu finden, die du heiraten willst, musst du die Person finden, mit der du für den Rest deines Lebens an der Beziehung arbeiten willst. Das ist das Stichwort: Arbeit», meint sie. Es scheint, als ob sie das im Moment mit Dimitrov gerne macht. (kyn)