Halloween: Tipps für die gruseligsten Horrorfilm-Klassiker

Bald ist wieder Halloween, die Nacht der Geister und Hexen. Auch in der Schweiz hat der uralte Feiertag langsam Fuss gefasst, selbst wenn er nicht überall auf Gegenliebe stösst. Freunde von Gänsehaut und Grusel freuen sich aber auf den Tag, der sich ganz um Monster und Kürbislaternen dreht. Wer keine Lust hat, sich ein Kostüm zu basteln und sich an einer Party die Beine in den Bauch zu stehen, kann sich auch ganz klassisch in Gruselstimmung bringen: Mit einem Horrorfilm.

Doch hier beginnt auch schon das Problem: Kein Genre produziert so viel Ramsch. Alleine mit den Titeln die das Wort «Zombie» enthalten, könnte man wohl Bücher füllen. Der Griff zu altbekannten Klassikern wie «The Exorcist» oder «The Shining» bietet sich also an, doch beim fünften Mal sind auch diese bewährten Schocker nicht mehr gruselig. BLICK bietet Ihnen eine Lösung und stellt vier Meisterwerke vor, die auch den grössten Horrorfan noch überraschen könnten.

«It Follows» (2015) folgt einem eisernen Gesetz im Horrorfilm: Einfachheit ist oft Trumpf. Die Story ist schnell erzählt. Nachdem die Teenagerin Jay Sex mit ihrem neuen Freund Hugh hat, eröffnet ihr dieser, dass sie von nun an stets von einem übersinnlichen Gestaltwandler verfolgt wird. Erreiche dieser einen, wartet der sichere Tod. Der einzige Weg, den Fluch an jemanden weiterzugeben, ist Sex. Was leicht billig klingt, wird durch exzellente Bildkompositionen und kreative Schreck-Sequenzen schnell zu einem Glanzstück des Grusels. Hinter der Fassade einer simplen Geistergeschichte wartet ausserdem eine clevere Metapher über Pubertät, Selbstfindung und Promiskuität.

«Found Footage»-Filme gibt es wie Sand am Meer. Spätestens seit dem dritten «Paranormal Activity»-Nachfolger macht sich nun langsam ein Sättigungsgefühl breit. Zu oft wurde die gleiche Geschichte erzählt, zu unrealistisch ist die ständige Filmerei der Hauptfigur, zu mühsam das Seherlebnis durch die wackeligen Einstellungen. Dass es auch anders geht, beweist «Creep» (2014). Der Independent-Film, der ohne ein grosses Budget gedreht wurde, handelt von dem arbeitslosen Kameramann Aaron, der auf ein Internet-Inserat reagiert. Er soll den aufgeweckten Josef ein Wochenende lang in dessen Waldhütte begleiten und dabei die Kamera immer laufen lassen, egal was passiert. Was zunächst wie leicht verdientes Geld klingt, wird für Aaron immer gefährlicher, denn Josef ist nicht der, für den er sich ausgibt.

Es gibt Horrorfilme, die sind wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Neben diesen adrenalinfördernden Streifen gibt es aber auch noch eine andere Gattung. Horrorfilme, die nicht schocken, sondern gruseln, die nicht klotzen, sondern kleckern. Bei denen man nicht zusammenzuckt, sondern immer tiefer in das Sofa sinkt. «The Babadook» (2014) ist solch ein Film. Witwe Amelia hat mit der Erziehung ihres hyperaktiven Sohns Samuel alle Hände voll zu tun. Als sie den Jungen mit einem Kinderbuch beruhigen will, das aus dem Nichts im Bücherregal auftaucht, nimmt das Unheil seinen Lauf. Der düstere Protagonist des Buches, der Babadook, wird scheinbar plötzlich Realität und terrorisiert die kleine Familie. Dieser langsam erzählte Thriller setzt auf Atmosphäre statt blutige Effekte und genau das macht ihn so effektiv.

Achtung: Dieser japanische Gruselstreifen (1999) ist nichts für schwache Mägen! Der langjährige Witwer Shigeharu Aoyama wird von einem Freund in der Filmbranche dazu überredet, ein Fake-Casting durchzuführen, um eine neue Freundin kennenzulernen. Dabei verliebt er sich in die schüchterene Asami Yamazaki, welche kurz darauf vom Erdboden verschwindet. Bei seiner Suche deckt Aoyama nach und nach ihre düstere Vergangenheit auf, bevor die Geschichte schliesslich in einem Blutbad gipfelt. Kult-Regisseur Takashi Miike schafft es, einen Film, der als romantisches Drama beginnt, nach und nach zu einem verstörenden Splatterstreifen werden zu lassen, der auch die abgebrühtesten Fans des Genres nicht kalt lässt.

Ob man Horrorfilme mag oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Dass es auch in diesem Genre Filme gibt, die Tiefgang und Kreativität besitzen, kann jedoch nicht bestritten werden. Unsere vier Vorschläge sind dafür das perfekte Beispiel. Wir wünschen frohes Gruseln!