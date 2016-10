nomakeup: Hollywood-Stars zeigen sich ohne Make-Up ganz natürlich

Normalerweise kennen wir Promi-Damen nur mit dicken Make-Up-Schichten. Bevor sie auf dem roten Teppich erscheinen, wuselt eine Armada an Stylisten mit Concealer und Co. um sie herum. Jetzt zeigen sich aber immer mehr Ladys auf den sozialen Netzwerken quasi Oben Ohne.

#nomakeup wird immer mehr zum Trend, seitdem Sängerin Alicia Keys (35) im August komplett ungeschminkt an den MTV Video Music Awards auftauchte. Sie habe einfach keine Lust auf Make-Up gehabt. Auch Katie Holmes (37) präsentiert auf Instagram ihre Augenringe, Cameron Diaz (44) zeigt stolz ihre Falten, Barbara Schönebergers (42) Augenbrauen und Wimpern verschwinden, wenn sie sich abschminkt und Kylie Jenner (19) hat plötzlich Sommersprossen. Einige Damen sehen auch abgeschminkt gut aus, andere erkennt man auf den ersten Blick kaum. Und doch ist so viel Natürlichkeit sympathisch. Unter all der Schminke stecken eben doch einfach ganz normale Frauen, die nicht perfekt sind. (kyn)