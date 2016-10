Jennifer Lawrence: Ihre Neue Liebe ist Regisseur und 21 jahre älter

Jennifer Lawrence (26) gilt als eine der begehrtesten Single-Frauen Hollywoods. Jetzt soll die Schauspielerin frisch vergeben sein. Sie und der US-amerikanische Regisseur Darren Aronofsky (47) sollen sich bereits seit einigen Wochen treffen, wie ein Bekannter gegenüber «The Sun» verraten hat. Und weil Liebe eben kein Alter kennt, macht der Oscar-Preisträgerin und dem Filmemacher auch der Altersunterschied von stolzen 21 Jahren nichts aus.

Kennengelernt haben sich die beiden bei der Arbeit: Am Set eines gemeinsamen Films, der bisher noch unbekannt ist, feierten sie zusammen gar den 26. Geburtstag der Schauspielerin – dabei soll es gefunkt haben. Vor wenigen Wochen wurden der «Hunger Games»-Star und der Regisseur von Erfolgsfilmen wie «The Wrestler» und «Black Swan» dann beim romantischen Date in einem Restaurant in New York gesichtet.

Sie bleiben ihrem Beuteschema treu

Lawrence hatte bereits einmal eine Beziehung mit einem 13 Jahre älteren Mann: Sie war im vergangenen Jahr mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (39) zusammen. Die Beziehung hielt allerdings nur vier Monate. Zuvor war sie drei Jahre lang mit dem britischen Schauspieler Nicholas Hoult (26) liiert. Die beiden trennten sich, weil sie wegen der Arbeit kaum mehr Zeit füreinander hatten.

Auch Aronofsky bleibt seinem Beuteschema mit Lawrence an seiner Seite treu: Vor ihr war er mit Hollywood-Star Rachel Weisz (46) zusammen. Mit ihr war er verlobt und hat einen gemeinsamen Sohn. (bnr)