Hollywood- Legende Oliver Stone über seinen Snowden-Film :  «Wir müssen Whistleblower beschützen»

Oliver Stone (70) hat mit Filmen wie «Platoon» (1986), «Wall Street» (1987) oder «Natural Born Killers» (1994) die Zuschauer aufgewühlt und zahlreiche Preise abgesahnt. Nun zeigt der drei­fache Oscar-Gewinner sein neues Werk «Snowden» am Zurich Film Festival.

BLICK: Was fasziniert Sie an der Person Edward Snowden?

Oliver Stone: Er könnte als einer der Menschen in die Geschichte eingehen, die ihre Zeit verändert haben. Weil er uns auf einen Zustand aufmerksam gemacht hat, den viele von uns nur vermutet hatten. Er lieferte den Beweis. Wir brauchen Informanten, wir brauchen Whistle­blower, und wir müssen sie beschützen.

Gab es beim Filmen eine Ein­mischung seitens des Geheimdienstes CIA?

Wir hatten nie dieses Gefühl. Allerdings hatten wir auch Vorsichtsmassnahmen getroffen. Wir machten Deutschland zur Basis unserer Dreharbeiten. Die Deutschen stehen der Überwachung äusserst kritisch gegenüber, und sie kennen den Preis, den man dafür be­zahlen muss. Weil sie es erlebt haben.

Wie war die Arbeit in München?

Moritz Bormann, der deutsche Produzent, hat schon früher bei drei, vier Filmen mit mir zusammengearbeitet. Er weiss, dass die Deutschen gut Englisch sprechen, dass die Infrastruktur stimmt und es gute Filmcrews gibt. Alle Kulissen konnten in Studios nachgebaut oder Szenen auf Locations gedreht werden. Von Letzteren haben wir eine Menge in München gefunden. Es gab sonst nur noch drei Drehorte: Hawaii, Hongkong und Washington.

Beängstigend scheint mir, dass Snowden nicht beschützt wurde.

Sehr beängstigend! Und diesen Punkt versuche ich im Film deutlich zu machen. Dass wir in gewissem Sinne eine Eine-Regierungs-Welt haben. Und dass man nicht gegen die USA ankommt. Als ich aufwuchs – ich bin halber Europäer (die Mutter ist gebürtige Französin – Red.) –, da war das Europa der 50er- und 60er-Jahre noch viel unabhängiger von Amerika. Schweden hätte damals Snowden geholfen wie einem Soldaten, der nicht in den Vietnamkrieg ziehen wollte. Und de Gaulle in Frankreich hätte ihn sicherlich ebenfalls unterstützt. In Deutschland ist die Bevölkerung garantiert auf Snowdens Seite – bloss mit der Regierung wäre es schwierig gewesen.

Was wird mit Snowden passieren?

Er ist ein Realist. Ich glaube, er weiss, dass er für gewisse Zeit in Russland bleiben wird. Wenn Hillary Clinton gewählt wird, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass er begnadigt wird. Sie ist ihm feindlich gesinnt – ebenso wie ­Obama. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Er hat noch einen langen Weg vor sich.