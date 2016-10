«Hör auf zu frühstücken, iss mittags nur Salat!» :  Diese Miss soll zu dick für das Krönchen sein

Arna Ýr Jónsdóttir hat 2015 den Titel der schönsten Isländerin gewonnen. Nun wollte sie ihr Land in Las Vegas bei der «Miss Grand International» vertreten. Schon früher hat sie internationale Schönheitstitel wie etwa den der «Miss EM» gewonnen und bereitete sich dementsprechend ernsthaft auf den Wettbewerb vor. Obwohl die Wahl erst morgen stattfindet, weilte sie bereits seit Anfang Oktober in Amerika.

Respektloser Veranstalter

Doch Nawat Itsaragrisil, der Moderator und Veranstalter des Wettbewerbs, fand Jónsdóttir zu dick für seine Veranstaltung. Laut «Iceland Monitor» liess er der Schönheitskönigin über einen Sprecher ausrichten, dass sie weniger essen soll: «Hör auf zu frühstücken, iss mittags nur Salat und trink nur noch Wasser bis zum Contest.»

Jónsdóttir wehrt sich

Jónsdóttir liess sich diese Aussagen aber nicht gefallen. Auf Facebook hat sie jetzt bekannt gegeben, dass sie an der Wahl zur «Miss Grand International» nicht mehr teilnehmen werde. «Wenn der Veranstalter mich zu dick findet, ich dafür abspecken soll und man mich nicht mag, wie ich bin, dann verdient er mich nicht in seinen Top 10.» Nawat Itsaragrisil hat sie ausserdem vor ihrer Abreise einen Brief zukommen lassen. Darin steht: «Wenn man einen internationalen Schönheitswettbewerb veranstalten möchte, sollte man internationale Schönheit auch erkennen können.»

Betrachtet man Jónsdóttirs Instagram-Profil, wird einem klar, wie absurd die Forderungen des Moderators sind. Umso besser, dass sich die wunderschöne Isländerin gegen die Schikane gewehrt hat: «Ich werde mir nicht sagen lassen, dass ich zu fett bin.»