Herzige Überraschung an den MTV Video Music Awards :  Hier gesteht Drake Rihanna seine Liebe

Sie sorgten für den herzigsten Moment an den gestrigen MTV Video Music Awards: Das Netz schwärmt aktuell von Rapper Drake (29), der Popstar Rihanna (28) den «Michael Jackson Vanguard Award» überreichte – und ihr dabei seine Liebe gestand. In einer emotionalen Rede erklärte er dem Publikum, dass er seit Jahren Gefühle für die Sängerin habe. «Sie ist jemand, in den ich verliebt bin, seit ich 22 Jahre alt war», so der Rapper. Rihanna selbst lachte sichtlich gerührt und fast verlegen.

Fans hofften auf einen Heiratsantrag

«Sie ist eine meiner besten Freunde auf der Welt. Mein ganzes Erwachsenenleben lang bewundere ich sie schon.» Er lobte die Sängerin auch, weil sie immer die Alte geblieben sei. «Sie hat Erfolg in dem, was niemand sonst in der Musikindustrie macht: Sie bleibt sich selbst treu.» Viele Zuschauer rätselten derweil bei Twitter, ob Drake ihr auf der Bühne einen Heiratsantrag machen würde. «Ich dachte wirklich, dass Drake einen Antrag machen wird. Er war drauf und dran viele Typen schlecht aussehen zu lassen. Wer schlägt einen Antrag bei den VMAs?», so ein Twitter-User. «Alle dachten er macht einen Antrag. Weil alle hoffen, dass er ihr einen Antrag macht!», schreibt ein Fan. «Ich brauche auch einen Drake in meinem Leben», so ein anderer User.

Paar oder nicht?

Nach der Show besuchten die beiden Musiker, denen seit Jahren immer wieder eine Beziehung nachgesagt wird, gemeinsam eine After Show Party und sollen schliesslich zusammen ins Hotel gegangen sein. Paar oder nicht? Das bleibt, einmal mehr, das Geheimnis der beiden. (kad)