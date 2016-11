Helene Fischer und Robbie Williams beim Bambi :  Liebe liegt in der Brust!

Florian Silbereisen (35) bekam gestern Nacht in der Kategorie «Fernsehen» das goldene Reh überreicht.

In seiner Dankesrede brachte der Schlagersänger dann vor allem das Herz einer Frau zum Schmelzen: das seiner Liebsten, Helene Fischer (32).

Liebeserklärung an Helene Fischer

«Ich sehe heute hier nur wunderschöne Frauen im Raum, aber verzeihen Sie mir, wenn ich sage, dass ich sehr stolz bin, dass die allerschönste mit mir heute Abend hier ist.» Jöööö!

Da schossen der Sängerin, die zuvor noch mit dem «Integrations»-Bambi ausgezeichnet wurde, doch glatt die Tränen in die Augen. Mit einem herzigen Kuss auf der Bühne bedankte sie sich für die rührenden Worte ihres Partners.

Robbie fuhr bei Schöneberger Motorboot

Eine Liebeserklärung der etwas anderen Art machte Robbie Williams (42) der Gastgeberin des Abends, Barbara Schöneberger (42). «Schön, euch zu sehen!» Dann vergrub er seine Nase zwischen den Brüsten der prallen Blondine und tat so, als würde er eine Runde Motorboot fahren. Ganz schön witzig!

Für eine modische Überraschung sorgte Moderatorin Gülcan Kamps (34) mit ihrem durchsichtigen Transparent-Kleid. Überhaupt waren die Roben der Gäste durchwegs glamourös.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Weitere Highlights: Der erste gemeinsame Auftritt von Bastian Schweinsteiger (32) und seiner Angetrauten Ana Ivanovic (29) nach der Glamour-Hochzeit in Venedig (I). Glücklich und verliebt wie am ersten Tag schritten sie über den roten Teppich. Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung lag ganz viel Liebe in der Luft! (paf)

Sehen Sie die schönsten Bilder der 68. Bambi-Verleihung in unserer Galerie.