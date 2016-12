Heidi Klum übernimmt sich bei Weihnachts-Performance :  O du Peinliche

Da staunte sogar Simon Cowell (53). Im Rahmen des «America’s Got Talent»-Weihnachtsspecials wechselte Heidi Klum (43) für einmal vom Juroren-Sessel auf die Bühne. Zusammen mit Sal Valentinetti (21), einem Finalisten der elften Staffel, sang sie «Santa Baby» von Eartha Kitt (†81) und machte dabei nicht nur optisch eine gute Figur.

Nur schon ihr Auftauchen hatte es in sich. Anstatt langweilig auf die Bühne zu kommen, «flog» Heidi auf einer riesigen Zuckerstange ins Studio. Eingehüllt in ein rotes Abendkleid stolzierte sie dann Hand in Hand mit Valentinetti über die Bühne, während sie treffsicher ihre Strophen hauchte.

«Ich liebe es zu singen»

«Ich liebe es zu singen, aber ich bin keine Sängerin wie Sal. Ich hoffe, die anderen Juroren drücken nicht auf ihre X-Buzzer», scherzte sie vor ihrem Auftritt mit «Billboard Magazine».

Zu perfekt war der Auftritt dann aber doch nicht: Heidi flog nach einer überschwänglichen Pirouette plötzlich der Länge nach auf die Bühne. Ihre Coolness behielt sie trotz der kleinen Peinlichkeit. Kein Wunder, gab es zum Schluss von ihren Co-Juroren Simon Cowell, Howard Mandel (61) und Mel B (41) stehenden Applaus. (klm)