Jennifer Lawrence ist wegen Alkohol und Drogen im Entzug

Sie ist am Boden geblieben, witzig und sagt, was sie denkt – auch wenn es vielleicht unpassend ist. Jennifer Lawrence (26) ist nicht nur die bestbezahlte Schauspielerin, sondern auch Sympathieträgerin. Und sie trinkt gerne mal einen über den Durst, wie sie selbst zugibt. Als sie 2013 ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, begeisterte sie vor der Presse, als sie Backstage herrlich aufgeregt Fragen beantwortete – und meinte: «Sorry, ich hatte vorher einen Drink!»

Auch als sie vor zwei Jahren in der Talk Show von Seth Meyers (42) zu Gast war, erzählte sie, dass sie einmal an Madonnas (58) und Guy Ritchies (48) Oscar Party zu tief ins Glas geschaut- und sich auf ihrer Veranda übergeben habe: «Ich war in so schlechtem Zustand und als ich mich umdrehte, stand da Miley Cyrus (23) und sah mich an à la ‹Reiss dich zusammen.›»

Laut «InTouch» hat sie jetzt richtig über die Stränge geschlagen. Angeblich haben sie ihre Eltern in eine Entzugsklinik gebracht. Laut einem Freund habe es nicht mehr so weiter gehen können: «Für Jen sind Alkohol, Drogen und Partys jetzt gestrichen. Und sie darf zu niemandem aus ihrem Umfeld Kontakt haben.»

Im kalifornischen «Promises Drugs & Addiction Treatment Center» soll sie wieder zu sich selbst finden und dem Hollywoodstress entkommen. Statt Partys stehen jetzt vegane Ernährung, Yoga und Kunst-Therapien auf dem Programm. (kyn)