Halbnackt-Auftritt :  Kim Kardashian im Glitzer-Flitzer-Look

Fragt man sich nach den schmeichelndsten Kleider-Farben ist Alufolien-Silber sicherlich nicht dabei. Doch Kim Kardashian (35) ist das egal. Auf dem Weg an ein Konzert ihres Ehemanns Kanye West (39) kleidet sich der Reality-Star wie der Terminator. Die hüfthohen Roboter-Stiefel rundet sie mit einem engen Kleid, ebenfalls in Silber, ab. Für den nötigen Sexappeal sorgt sie dadurch, dass sie unter dem durchsichtigen Stoff keinen BH trägt. Viel vorstellen muss man sich da nicht mehr.

Will sie einen Trend starten?

Es ist bereits der zweite Zukunft-Look, den sie in den letzten Tagen zur Schau trägt. Gestern kombinierte sie eine gigantische Jeans-Jacke mit bizarren, durchsichtigen Stiefeln. Die hatten eine gute Sache an sich: Kim konnte problemlos ihre perfekt geformten Beine zur Schau stellen. Trotzdem wird dieser Stil, der leicht an «Zurück in die Zukunft 2» erinnert, wohl kaum zum Trend.

Kanye dürfte es aber gefallen. Der Rapper zelebriert in seiner aktuellen Live-Show mit einer Raumschiff-Bühne und opulenten Lasershows ebenfalls eine Science Fiction-Ästhetik. Bei ihm sieht es aber definitiv cooler aus. (klm)