H.P. Baxxter hat ein Beuteschema :  Raten Sie mal, welche Scooters Neue ist!

H.P. Baxxter (52) bleibt seinem Beuteschema treu: blond, jung – oder noch besser: blutjung! Seine neue Freundin Lysann (26) ist halb so alt wie der Musiker. Das neuste Foto des Paares könnte auch ein glückliches Familienbild von Vater und Tochter sein.

Für Baxxter ist der grosse Altersunterschied aber kein Problem: «Als Rock'n'Roller wird nur der Körper älter, nicht der Kopf», sagt er im Liebes-Interview mit «Bild». Baxxter muss es wissen: Als Frontmann der Dance-Gruppe Scooter, einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands, füllt er heute noch die ganz grossen Stadien.

Sie lieben beide Shopping

Kennengelernt hat H.P. Baxxter seine neue Liebe schon im April bei der Echo-Verleihung. Im September feierten sie zusammen an der Wies'n. Erst vor kurzem sei dann Liebe daraus geworden, sagt er im Interview: «Lysann ist unaufgeregt, cool. Und wir lieben beide Musik.» Erst dachte er, sie sei so jung, dass sie die Musik, die er möge, gar nicht kenne. «Aber sie kennt sich beeindruckend gut aus», so der Musiker weiter.

Was die beiden noch verbindet, ist die Liebe zum Shopping: «Das machen wir gern zusammen, weil wir sofort die gleichen Sachen gut finden!» Fehlt also eigentlich nur noch ein gemeinsames Liebesnest zum perfekten Glück. Doch davon will der «Hyper, Hyper»-Sänger im Moment nichts wissen: «Ich bin ja beruflich viel in Berlin, ich kann sie da ja in ihrer Wohnung besuchen.»

Bleibt Beuteschema treu

Vor seiner aktuellen Flamme war der platinblonde Scooter-Frontmann mit Elizaveta Leven (18) zusammen. Auch die Russin war blond, hübsch und blutjung. Die Beziehung hielt gerade einmal fünf Monate. Laut Elizaveta waren vor allem Kommunikationsprobleme schuld daran, aber auch der grosse Altersunterschied.

Besonders pikant: Baxxter hatte während der Beziehung behauptet, Elizaveta sei 20 Jahre alt. Sie selber sagte später, sie sei erst 17 gewesen – und korrigierte dann auf 18 hoch. So oder so: Im Vergleich dazu ist Baxxters Neue mit ihren 26 Jahren fast schon im mittleren Alter. (bnr)