Guido Kretschmer wurden Auto und Weihnachtsgeschenke geklaut :  «Jetzt gibts Heiligabend nichts»

Grosser Weihnachts-Schock für Deutschlands «Shopping Queen»-Moderator Guido Maria Kretschmer (51). Letzten Dienstagmorgen wollte der Designer vor seiner Berliner Villa in sein Auto steigen – doch es ist weg. Kretschmers S-Klasse-Limousine im Wert von rund 120’000 Schweizer Franken wurde gestohlen.

Musterteile aus der neuen Kollektion waren auch im Auto

Der beliebte Designer hatte seinen ganzen Kofferraum mit Weihnachtsgeschenken vollgepackt. Auch diese sind weg. Gegenüber «Bild» sagt Kretschmer enttäuscht: «Jetzt gibts Heiligabend nichts. Ich schaffe es nicht mehr, neue Präsente zu kaufen.» Nachdem er den Diebstahl bemerkte hatte, habe er die Polizei alarmiert. «Ich hoffe, dass die Diebe schnell gefunden werden und in den Knast einziehen», so Kretschmer. Ausserdem seien noch Musterteile aus seiner neuen Kollektion im Auto gewesen.

Verliebter denn je

Der 51-Jährige hatte sich schon so auf die Festtage gefreut: «Ich liebe Weihnachten, sehr sogar.» Gefeiert wird jetzt halt ohne Geschenke. Das Wichtigste für ein schönes Weihnachtsfest hat Kretschmer sowieso an seiner Seite. Seit über 32 Jahren ist er glücklich mit Ehemann Frank Mutters (60) zusammen. Aktuelle Bilder auf dem Instagram-Profil zeigen die beiden verliebter denn je. «Immer an meiner Seite mein geliebter Franky!» kommentiert Guido Maria Kretschmer sein Glück. (brc)