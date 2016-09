«GQ Men of the Year Awards» :  Zum Kugeln

Verrückte Style-Experimente gab es gestern auf dem roten Teppich der diesjährigen «GQ Men of the Year Awards» nicht: Stars wie Plus-Size-Model Ashley Graham (28), UK-Model Daisy Lowe (27) oder Komikerin Amy Schumer (35) trugen zur Verleihung in der Tate Modern in London schwarz. Während ihr Kleid farblich nicht auffiel, stach Graham mit ihrem XL-Ausschnitt ins Auge: Das US-Model betonte ihre Kurven mit einem grosszügig ausgeschnittenen Dekolleté und einem Beinschlitz.

Nur Bella Hadid, die als «Model des Jahres» ausgezeichnet wurde, tanzte mit ihrem nude-farbenen Kleid aus der Reihe. Zu den Gewinnern der 19. Verleihung der «GQ Men of the Year awards» zählen unter anderem Amy Schumer, die zur «Frau des Jahres» gekürt wurde, TV-Überlebenskünstler Bear Grylls (42, «Beste TV-Persönlichkeit») oder «Poldark»-Schauspieler Aidan Turner (33, «Bester TV-Schauspieler»). (kad)