Glitter & Glanz liessen ihn nicht los :  Ist Brad Pitt ein Rabenvater?

Es ist die Neuigkeit des Tages: Angelina Jolie (41) hat die Scheidung von Brad Pitt (52) eingereicht (BLICK berichtete). Das Traumpaar schlechthin gibt es in Zukunft also nicht mehr zusammen. Hätte man dies kommen sehen können? Jedenfalls machten entsprechende Gerüchte bereits seit längerer Zeit die Runde in Hollywood.

Als Trennungsdatum wird von offizieller Seite bereits der letzte Mittwoch, also der 15. September angegeben. Der Auslöser: Laut «TMZ» ein Streit um die Kinder. Für Angelina ausschlaggebend sei dabei vor allem aber Brads Verhältnis zu den Kindern gewesen. Er habe ihrer Meinung nach seine Vaterrolle nur ungenügend wahrgenommen.

(K)eine andere Frau im Spiel?

Laut «TMZ» sei keine neue Freundin oder Frau an der Seite von Brad der Grund für die Trennung. Dem widerspricht aber ein Bericht der Zeitung «New York Post», der Angelina Eifersucht unterstellt: Angeblich hatte sie extra einen Privatdetektiven angestellt, der bei den Dreharbeiten des Filmes «Allied» am Set bestätigt fand, was Angelina bereits immer vermutet hatte: Dass ihren Ehemann und die französische Schauspielerin Marion Cotillard mehr als nur die Filmrolle verband.

Bereits seit über einem Jahr hatten sie demnach ein heimliches Verhältnis, schreibt die Zeitung. Zudem soll der Detektiv von einem Sauf- und Drogengelage am Set berichtet haben – und auch von russischen Prostituierten.

Er wollte nicht auf Partys verzichten

Zwischen den beiden habe gegen Ende der Ehe nichts mehr gepasst. Angelina hätte immer mehr Zeit und Kraft in ihre weltweiten sozialen Projekte investiert. Brad hingegen sei nur an neuen Filmprojekten interessiert gewesen und hätte nicht auf Partys verzichten wollen.

Zum US-Magazin «People» sagte Brad Pitt: «Ich bin sehr traurig. Was jetzt am Wichtigsten ist, ist das Wohlergehen unserer Kinder.» Gleichzeitig bat er, die Familie in dieser schwierigen Phase nicht zu belästigen.

Und auch Angelinas Vater, Schauspieler Jon Voight (77) äusserte sich zum Ehe-Aus: «Das ist sehr traurig. Da muss etwas ganz Ernstes vorgefallen sein, dass Angelina diese Entscheidung getroffen hat.» Er wisse zwar nicht, was es gewesen sei. Aber er werde für sie beten. (stj)