Brad Pitts angebliche Affäre Marion Cotillard ist schwanger

Inmitten des Scheidungsdramas zwischen Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) fällt immer wieder ein Name: Marion Cotillard (40). Schon vor der Bestätigung der Trennung gab es Gerüchte über eine mögliche Affäre zwischen Pitt und Cotillard am Set von «Allied».

In dem Kriegsdrama spielen die beiden Stars zwei leidenschaftlich Verliebte, anscheinend sehr zum Unmut von Jolie. Obwohl eine Affäre als Scheidungsgrund von beiden Parteien dementiert wurde, wird immer noch ordentlich gemunkelt. Nun kommt der Hammer: Cotillard ist laut mehrerer Medienberichte schwanger und die Gerüchteküche kocht wieder über.

«Es klingt überhaupt nicht nach ihr»

Wie «Mirror» weiss, erwartet die Oscar-Preisträgerin ihr zweites Kind, offiziell mit Langzeit-Freund Guillaume Canet (43). Eine nahe Quelle sagt: «Marion und Guillaume sind wunderbar glücklich und Marion will diese Behauptungen nicht hören.» Die schweren Anschuldigungen überschatten scheinbar das Babyglück: «Vorwürfe, dass sie Guillaume mit Brad betrügt, werden sie absolut zerstören. Es klingt überhaupt nicht nach ihr.»

Ungünstiger Zeitpunkt für einen Trailer

Die Macher von «Allied» dürfte die Kontroverse freuen, der Film ist dank des Trennungsdrama in aller Munde. Besonders, da Graham King (54), der Produzent des Filmes, die Chemie zwischen Cotillard und Pitt als «elektrisch» bezeichnete.

Diese elektrische Chemie sieht man auch im neuen Trailer, den die Macher ausgerechnet gestern veröffentlichen. Der minutenlange Zusammenschnitt strotzt nur so vor Leidenschaft und Liebe.

Die Situation erinnert an die Dreharbeiten zu «Mr. & Mrs. Smith», bei denen sich Pitt und Jolie kennengelernt haben. Pitt, der damals noch mit Jennifer Aniston (47) liiert war, soll sich am Set Hals über Kopf in seine Leinwandpartnerin Jolie verguckt haben. Kurze Zeit später hat er sich von Aniston getrennt, noch kürzere Zeit später war er mit Jolie zusammen.

Auch damals wurde viel über die perfekte Chemie zwischen den beiden Schauspielern spekuliert. Ausserdem spielen Pitt und Cotillard in «Allied» beide Killer mit einem Hauch von Spionage: Eine weitere Überschneidung. Ob sich die Gerüchte wie bei «Mr. & Mrs. Smith» als wahr erweisen, wird sich aber erst noch zeigen. (klm)