Gina-Lisa Lohfink reagiert auf Kritik an Bikini-Fotos :  «Ich werde mich für niemanden zuhause einsperren!»

Gina-Lisa Lohfink (29) gönnt sich zurzeit Ferien: Die hat die einstige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin bitter nötig, schliesslich wurde sie Ende August infolge ihrer Vergewaltigungsvorwürfe gegen zwei Männer wegen Falschaussage zu einer Geldstrafe von 20'000 Euro (fast 22'000 Franken) verurteilt.

Doch auch am Strand kommt Lohfink nicht wirklich zur Ruhe: Sie wird im Netz für ihre sexy Bikini-Fotos kritisiert, die sie in den vergangenen Tagen bei Facebook postete. Viele User fanden es unpassend, wie freizügig sich Lohfink nach ihrem Prozess in den Sozialen Medien präsentiert.

«Ich werde weiterhin Bikinis tragen»

Mittlerweile sind die negativen Kommentare von ihrer Facebook-Seite verschwunden. Dafür richtet sich Gina-Lisa in einer Mitteilung an ihre Kritiker: «Ich werde mich für niemanden zuhause einsperren! Wenn ich mal nach 10 Jahren verdient in den Urlaub gehe, sei es mir gegönnt! Ich werde weiterhin Bikinis tragen… sowas macht man im Urlaub und am Strand. Wenn andere Frauen Bikini Fotos posten, ist es ok aber bei mir ein riesen Spektakel! Warum?»

«Lasst mich doch bitte alle in Ruhe!»

Sie schreibt weiter: «Lasst mich doch bitte alle in Ruhe! Ich lebe mein Leben, auch wenn mir viel angetan wurde! Ich stehe immer wieder auf und für alle da draussen die mich hassen, ich werde noch erfolgreicher! Findet euch damit ab.» (kad)