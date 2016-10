Gerichtsmediziner bestätigt :  «Playboy»-Model stirbt wegen Chiropraktiker

Das «Playboy»-Model Katie May (†34) erlitt im Februar einen Schlaganfall, an dessen Folgen es verstarb. Nachdem Gerüchte kursierten, dass der Schlaganfall durch einen Sturz ausgelöst worden sei, verschafft der Totenschein nun Klarheit. Wie «TMZ» berichtet, wurde Mays Wirbelarterie durch stumpfe Gewaltanwendung verletzt. Dadurch wurde die Blutversorgung zu ihrem Hirn erschwert, was zu einem Schlaganfall führte.

Kurz vor ihrem Tod begab sich Katie May in Behandlung bei einem Chiropraktiker, weil sie über einen eingeklemmten Nerv klagte. Dort sei gemäss des Befundes die Arterie verletzt worden. Der Vorfall wird jedoch als Unfall bezeichnet. Ihre Familie möchte sich momentan nicht dazu äussern, ob sie nach dem tragischen Tod rechtliche Schritte ergreifen möchte.

«Queen of Snapchat»

Katie May war ein Star in den sozialen Netzwerken. Fast zwei Millionen Follower erfreuten sich an ihren Bildern auf Instagram. Auch auf Snapchat liess sie ihre Follower hautnah an ihrem Alltag teilhaben. Nicht zu Unrecht wurde sie als «Queen of Snapchat» bezeichnet. Bilder von ihr erschienen unter anderem in den Männer-Magazinen «Playboy» und «Sports Illustrated». (bnr)