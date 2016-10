Kim Kardashian lässt sich nach Überfall schützen wie ein Präsident

Mit dem Raubüberfall erlebte Kim Kardashian (35) vor einer Woche in Paris ihren schlimmsten Albtraum. Damit sich ein solcher Übergriff nicht wiederholt, krempelt der Reality-Star sein Leben komplett um – und soll seine Sicherheitsmassnahmen gemäss «TMZ» drastisch verschärft haben.

Sie konsultierte Ex-Agenten der CIA

Wie das US-Portal schreibt, verstärkt der «Keeping Up with the Kardashians»-Star sein Sicherheitsteam dermassen, dass es auf dem Level eines Präsidenten sei. Nach dem Horror-Überfall in Paris prüfte sie alle Optionen: Die Social-Media-Königin traf sich etwa mit ehemaligen Mitgliedern von Spezialeinheiten der israelischen Armee und Ex-Agenten der CIA.

Wie Quellen berichten, habe Kim neu «scharf bewaffnete» ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Secret Service engagiert. Mit dieser Massnahme holt sie sich echte Profis ins Team: Schliesslich schützt der Secret Service sonst vor allem Präsidenten, Vize- oder Ex-Präsidenten, deren Familien und Staatsoberhäupter, die die USA besuchen.

Wer Kim künftig zu nahe kommt, riskiert sein Leben

Künftig wird Kim jederzeit von mindestens zwei Security-Mitarbeitern ihres Teams auf Schritt und Tritt begleitet: Wer ihr künftig zu nahe kommt oder schaden will, könnte dabei also sein Leben riskieren. Damit dem Reality-Star im eigenen Auto nichts passiert, fährt Kim von nun an einen gepanzerten Wagen.

Auch für den Rest des Kardashian-Clans sollen die Sicherheitsmassnahmen verschärft werden – schliesslich sitzt der Schock bei der ganzen Familie tief. Kris Jenner (60) soll sich aktuell stark um die neuen Sicherheitsvorkehrungen für Töchter Kourtney (37), Khloe (32), Kendall (20) und Kylie (19) bemühen. (kad)