George Michael (†53) brüstete sich mit unzähligen Lovern :  «Ich war mit 500 Männern im Bett»

George Michael (†53) war offenbar kein Kind von Traurigkeit! Mit rund 500 Männern soll der kürzlich verstorbene «I Want Your Sex»-Sänger geschlafen haben. Dies enthüllt der britische Moderator und Autor Piers Morgan (51) in seiner Kolumne für die «Mail on Sunday».

«Nichts konnte mich auf diesen Abend vorbereiten»

Verraten habe ihm der Popstar dieses intime Detail bei einer Dinner Party eines gemeinsamen Freundes in London. «Ich kannte George schon ziemlich gut, wir hatten schon einige Interviews zusammen gemacht und führten eine sehr amüsante E-Mail-Beziehung», so Morgan, «aber nichts konnte mich auf diesen Abend vorbereiten!»

Michael sei in indiskreter Plauderstimmung gewesen: «Er verriet uns, dass er in den letzten sieben Jahren mit mindestens 500 Männern geschlafen habe», schreibt der 51-Jährige. Alle am Tisch hätten gelacht. Dann erklärte der Sänger, seine neue Taktik sei, einfach alles zu verraten, dann könne er in Zukunft nicht mehr blossgestellt werden.

Er würde mit Elizabeth Taylor schlafen

Am gleichen Abend habe George auch die Sexualität Morgans in Frage gestellt, schreibt dieser. «Er sagte: ‹Komm schon, Piers, ich bin sicher, du hast auch schon mit Männern experimentiert...?›» Doch der Moderator verneinte nur und winkte ab, er habe noch nie eine sexuelle Erfahrung mit dem gleichen Geschlecht gemacht.

Morgan erzählt zudem, der berühmte Sänger habe ihm verraten, dass er erpresst werde. Und zwar von einer männlichen Prostituierten in Frankreich. «Ich vergass, ihn zu bezahlen!», soll Michael gebeichtet haben. Und hängte gleich ein weiteres Geständnis an. Wenn er mit einer Frau schlafen würde, «dann wäre es Elizabeth Taylor».

Für die 2011 verstorbene Filmdiva schwärmte Michael schon viele Jahre. Vor allem Taylors «unfassbarer Charme» hatte es dem Sänger angetan. (brc)