Geheimhaltung steht an erster Stelle :  Terrorangst bei Victoria’s Secret

«Wir fliegen wo hin?», fragt ein aufgeregtes Model in dem Ankündigungs-Spot der Victoria’s Secret-Fashionshow in ihr Telefon. «Paris!», antworten ihre Freundinnen in einem Chor, während ein Flugzeug in die Stadt der Liebe abhebt. Zum ersten Mal findet die Glamour-Veranstaltung in der französischen Metropole statt.

Angst vor einem Anschlag

Mit der Ankündigung der Veranstaltungs-Stadt ist das Unterwäsche-Label in diesem Jahr sehr spät dran. Normalerweise stehen die Details der Show bereits im Frühling fest, doch nun wartete Victoria’s Secret bis gestern mit der Veröffentlichung des Spots. Obwohl schon lange klar war, dass die Engel die neue Kollektion in Paris präsentieren werden, hielten die Veranstalter die Meldung unter Verschluss. Dies hat laut «TMZ» auch einen konkreten Grund: Das Kleider-Label fürchtet sich vor einem Terroranschlag.

Mit der späten Ankündigung, die Show findet schliesslich schon im Dezember statt, will die Dessous-Marke Terroristen keine Zeit geben, einen Anschlag zu planen. Deshalb wurde auch der konkrete Veranstaltungsort noch nicht veröffentlicht. Sprecher der Show bestätigten ausserdem, dass das Label eng mit dem französischen Sicherheitsdienst zusammenarbeitet.

Ein medienwirksamer Event

Die Sorgen sind nicht unbegründet. Schliesslich ist die Modeshow ein sehr medienwirksamer Event. Auf dem Laufsteg stolzieren weltberühmte Models wie Adriana Lima (35), Alessandra Ambrosio (35) und Lily Aldridge (30), im Publikum sitzen Prominente aus der ganzen Welt. Wenn die Engel am 5. Dezember über den Laufsteg stolzieren, wird die Welt zusehen. Hoffentlich mit einem Lächeln. (klm)