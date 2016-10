Gavin Rossdale posiert nach Gwen Stefani-Trennung in neuem Look

So sieht ein Hilfeschrei aus! Bush-Frontmann Gavin Rossdale (50) hat seit der Trennung von Gwen Stefani (47) seinen Stil verloren. Am Wochenende bummelte er im Schludder-Liibli über den Farmers Market in Los Angeles. Sollte der Single im Fetzen-Shirt und mit neu gestählten Muskeln auf Frauenfang gehen, dürfte er noch eine Weile allein schlafen.

«Ich muss weitermachen»

Die 13-jährige Ehe mit Stefani ging vergangenes Jahr in die Brüche, nachdem Rossdales Affäre mit Mindy Mann, der Nanny ihrer drei Kinder, öffentlich geworden war. «Es ist genug jetzt. Ich muss weitermachen», erklärte der Sänger am Wochenende in der «Sunday Times». Modisch macht er im Gammel-Look aber eher einen Schritt zurück – zu den Höhlenmenschen.

Ganz im Gegensatz zu Stefani - die hat mit der Trennung inzwischen abgeschlossen und ist glücklich mit «The Voice»-Kollege Blake Shelton (40) liiert. (meg/paf)