G-Eazy in Schockvideo :  Britney-Partner kokst von Brüsten

Sein Auftritt am Sonntag an den MTV Video Music Awards war dem Rapper G-Eazy (27) wohl noch nicht Rock 'n' Roll genug. Nun tauchte auf Snapchat ein Video auf, das den Rapper zeigt, wie er ein weisses Pulver von den entblössten Brüsten einer Frau zieht. Eine ganze Truppe an Leuten steht um die beiden herum, alle warten mit gerollten Geldscheinen und Kreditkarten, bis sie an der Reihe sind.

Video footage of @G_Eazy allegedly doing cocaine off a woman's body https://t.co/dEMDWOyneO — HDLSD (@itshdlsd) 2013-07-22 14:22:09.0

Es ist kein guter Look für den Musiker, vor allem, da sein Erscheinen an den VMAs wohl der bisherige Höhepunkt seiner Karriere war. Begleitet von Tänzern, einer atemberaubenden Lichtshow und natürlich seiner Duett-Partnerin Britney Spears (34) rappte G-Eazy seinen Hit «Me, Myself & I». Nun wird dieses Highlight von dem Skandal-Video überschattet.

Spears dürfte sich über G-Eazys Verhalten kaum freuen. Sie veröffentlichte vor einigen Tagen ihr neuntes Studio-Album «Glory» und der Auftritt an den VMAs wurde als eine Art Comeback gehandelt. Man kann bezweifeln, dass die Sängerin gerne in Verbindung zu Koks und nackten Brüsten stehen möchte. (klm)