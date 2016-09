Playmate bringt ihren Ex-Lehrer vor Gericht für Nacktfoto-Verbreitung

Ihre heissen Kurven brachten Charlotte Gliszczynski (20) im September in den «Playboy». Doch schon mit 13 verdrehte sie ihrem damaligen Lehrer Michael Kersebaum (46) den Kopf, berichtet die «Bild». Er unterrichtete damals Mathe, Physik und Religion. «Sie fiel im Unterricht in Ohnmacht, damit ich mich um sie kümmere», so Kersebaum gegenüber der Zeitung.

Kurz nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2012 begann er eine Affäre mit der damals 16-Jährigen, verlobte sich mit ihr und verliess seine Frau und seine Kinder. Dann trennte sich Gliszczynski von ihm. Der inzwischen suspendierte Pädagoge verschickte daraufhin ein Nacktfoto an ihren neuen Freund. Nun muss sich Kersebaum im November wegen Stalking und Verbreitung eines erotischen Fotos vor Gericht verantworten.

Er glaubte an die Liebe der jungen Frau. Schliesslich schrieb ihm die «Miss September» heisse Liebesbriefe. «Der erste kam mir an meinem Geburtstag im September 2012 zu.» Zuvor waren sich die beiden bei einer Freizeitfahrt in London näher gekommen. «Wie du, kann ich den Geist natürlich auch nicht vom Körper trennen. Und glaube nicht, dass ich auch nur einen winzigen Teil von dir nicht begehre», heisst es in dem Schreiben.

In einem weiteren Liebesbrief schreibt Gliszczynski: «Wenn ich im Bett liege und die Augen schliesse, stelle ich mir vor, du liegst neben mir und nur ein leises Geräusch deiner Atemmaske ist zu hören. Am Morgen kletter ich ganz vorsichtig auf dich herauf und fange an, dich wach zu küssen, ganz langsam und überall (...)» Sie äussert auch ihre Angst den Lehrer an «eine hübsche, vollbusige neuangefangene Referendarin» zu verlieren.

Thomas von Chamier, Gliszczynski Vater, ist Rechtsanwalt und sieht in den Schreiben nur Schwärmereien eines jungen Mädchens. Charlotte sei «völlig verblendet» gewesen. «Ich habe ihm klargemacht, dass er sich sofort von meiner Tochter fernhalten muss, sonst gäbe es Konsequenzen.» Und diese bekommt der Lehrer nun zu spüren. Kersebaum droht nun eine Freiheitsstrafe und ein komplettes Berufsverbot. (paf)