Für diese Kleinen gibts an Halloween nur Saures :  Jimmy Kimmel lässt Kindern wieder die Süssigkeiten wegnehmen

Die Halloween-Aktion von US-Talkmaster Jimmy Kimmel (48) sorgt jedes Jahr für Lacher: Pünktlich zum Grusel-Fest machen sich Eltern einen Spass daraus, ihre Kinder zu veräppeln und Aufnahmen davon an Kimmel zu senden.

Auch in der diesjährigen Ausgabe von «I Told My Kids I Ate All Their Halloween Candy» erklären die fiesen Eltern ihren Kleinen, dass sie all ihre Süssigkeiten aufgegessen haben, die sie am Halloween-Abend sammelten. Das Resultat: viele Tränen, Ausraster und manchmal überraschend viel Verständnis für Mama und Papa.

«Du Idiot!»

Bei den meisten Kindern überwiegt aber die Wut: «Ich hasse dich! Du hast unsere Süssigkeiten gegessen, für die wir hart gearbeitet haben!», schreit ein Mädchen nach der Schreckensnachricht weinend. «Wir sind eine Stunde lang gelaufen!» Ein Bub wird ob der vermeintlich verlorenen Leckereien richtig sauer. «Du Idiot!», schreit er seinen Papi an und verpasst seinem Bein einen Schlag. Total entspannt ist ein Bub, der den Streich seines Mamis sofort durchschaut hat. «Es ist Jimmy Kimmel, oder? Du hast meine Süssigkeiten nur versteckt, das gab es schon einmal. Schau bei Youtube nach.» (kad)