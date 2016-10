Sarah Lombardi Fremdgeh-Skandal: Pietro sieht für Ehe keine Chance

Die Gerüchte um die Ehe-Krise von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) reissen nicht ab. Während nun ein weiterer angeblicher Liebhaber von Sarah droht, gemeinsame Liebes-Fotos zu veröffentlichen, geht ein Freund des «Deutschland sucht den Superstar»-Sängers vom endgültigen Ende der Beziehung aus. Für Pietro stehe die Beziehung vor dem Aus: «Pietro sieht vermutlich keine Chance mehr in der Ehe und möchte zurück in seine Heimat Karlsruhe ziehen», so der Freund des Sängers gegenüber «RTL Exklusiv».

Sarah kehrte heute Morgen von ihren Single-Ferien mit Söhnchen Alessio (16 Monate) auf Kreta zurück nach Köln und flüchtete statt in das gemeinsame Haus in ein Hotel. Pietro soll bereits seine Sachen gepackt haben und bei seiner Familie in Karlsruhe untergekommen sein. Das gemeinsame Haus in Hürth soll seit über einer Woche leer stehen.

Sie motzte, weil Pietro keine Zwiebeln schneiden kann

Waren Sarah und Pietro gestern in der Kochshow «Grill den Hennsler» zum letzten Mal als Paar zu sehen? Neben einigen Sticheleien gegen Pietro zeigten sich Sarah und ihr Ehemann gewohnt harmonisch und verliebt. Doch bereits bei den Dreharbeiten zur Sendung vor einem Monat soll die Stimmung zwischen den beiden eisig gewesen sein: Wie «Express» von einem Produktionsmitarbeiter erfuhr, soll sich das Ehepaar abseits der Kamera heftig gestritten haben. «In den Dreharbeiten wechselten die beiden kaum ein Wort miteinander», sagt die Quelle. Im Backstage-Bereich soll sich Sarah über die miserablen Kochkünste ihres Pietros beschwert haben: Er könne nicht mal eine Zwiebel schneiden.



Ob man die beiden in der Show tatsächlich zum letzten Mal als Paar sah, dürfte sich bald zeigen. Schliesslich steht neben dem Liebesglück auch ihre gemeinsame Marke, die sie sich in den vergangenen Jahren gemeinsam aufbauten, auf dem Spiel. Ein Termin mit dem Management soll gemäss «Bild» entscheiden, wie es mit den gemeinsamen Projekten des ehemaligen Traumpaars weitergeht. (kad)