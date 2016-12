Freier hetzt gegen Ex-Freundin :  «Angelina hat total randaliert»

Diese kurze Liebe nahm ein bitteres Ende: Nachdem Reality-Sternchen Angelina Heger (24) ihrem Ex-Freund Leonard Freier (31) Untreue vorwarf, meldet sich jetzt der Lispel-Bachelor selbst zu Wort – und schiebt ihr die Schuld für das Liebes-Aus zu. Während er bereits auf Facebook alle Anschuldigungen abstritt, sagt er jetzt dem Magazin «InTouch»: «Angelina hat das mit uns kaputt gemacht. Ich habe eine Tochter, ja. Und die hat auch eine Mutter. Aber auf keine der beiden braucht sie eifersüchtig zu sein. Da sie das nicht begriffen hat, kam es immer wieder zu Problemen.»

«Angelina hat total randaliert»

Die Streitnacht, in der Heger den Rosenkavalier bei der Mutter seines Kindes aufsuchte, brachte das Fass zum Überlaufen. «Sie kam da nachts an, hat geklingelt, gegen die Tür getrommelt und meine Tochter, deren Mutter und mich aufgeweckt. Angelina hat total randaliert. Ich habe ihr am Morgen nach unserem Streit angeboten, dass wir beide uns zusammensetzen und sprechen», sagt er. TV-Sternchen Angelina behauptet derweil, dass er sich bis heute «um ein klärendes Gespräch» drücke.

«Ich packe heute noch seine Klamotten»

Für sie scheint klar, dass ihr Liebster sie mit seiner Ex-Freundin betrog. Auf Facebook löschte sie bereits alle Bilder von ihm und hielt fest: «Ein Mann belügt und hintergeht mich nur einmal. Ich packe heute noch seine Klamotten.» Bei diesen verhärteten Fronten scheint ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. (kad)