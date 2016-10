Filmstar Harrelson als Züri-Biker und US-Präsident :  Woody tritt an

Sein Vater war ein Auftragskiller und starb 2007 im Gefängnis. Er selbst ist einer der radikalsten Filmstars: Woody Harrelson (55) spielte in «Natural Born Killers» einen Serienmörder, in «People vs. Larry Flynt» einen Pornokönig.

Am Wochenende besuchte er das Zurich Film Festival – und machte die Stadt per Velo unsicher. «Es ist toll, dass man Zürich so erkunden und dann in den See springen kann.» Die Abkühlung tat ihm gut: Am Abend zuvor hatte Harrelson in der Olé-Olé-Bar an der Langstrasse gefeiert.

Ernster ging es am ZFF zu und her: Der Kinostar stellte sein Politdrama «LBJ» vor, in dem er den früheren US-Präsidenten Lyndon B. Johnson (1908–1973) verkörpert. Ihn selbst widern Politiker an: «Sie vertreten immer nur ökonomische Interessen.» Besonders hart geht Harrelson mit der US-Regierung ins Gericht: «Sie hat Billionen in die Kriege im Nahen Osten gesteckt. Diese irrsinnige Summe geht nicht etwa an Soldaten, Veteranen oder den Wiederaufbau zerstörter Gebiete. Sondern an die Waffenindustrie!», wettert er und ergänzt kopfschüttelnd: «Die USA werden nie aufhören, Krieg in die Welt zu exportieren – weil es so verdammt lukrativ ist.»

Harrelson ist Veganer und Umweltaktivist. Er finde es erschreckend, dass ein Typ wie Donald Trump (70) – der bestreitet, dass es die globale Erwärmung gibt – vielleicht US-Präsident werde. «Er ist ein Karnevals-Clown, ein fürchterlicher Narzisst.» Auch Hillary Clinton (68) begeistert Harrelson nur bedingt: «Sie steht für das ewig gleiche und korrupte Modell in Washington.» Er wünscht sich «jemanden, der sich um die Bevölkerung sorgt, nicht nur ums Business».

Sich selbst bezeichnet Harrelson als Anarchisten. Mit Frau und drei Töchtern lebt er auf Hawaii – weit weg von Hollywood. Auf die Frage, warum er dauernd durchgeknallte Typen spiele, antwortet er lachend: «Damit ich mich nicht gross verstellen muss.» Er habe viel Glück gehabt, denn er wisse, dass sein Leben auch anders hätte verlaufen können – kompromisslos, wie er ist.