Spezialeinheit der Polizei erschiesst den Ex-Mister Germany

Der ehemalige Mister Germany Adrian Ursache (41) wurde während eines Schusswechsels mit der Polizei in Reuden (D) schwer verletzt. Der einst schönste Mann Deutschlands war mit den Zahlungen für sein Grundstück im Verzug und wurde deshalb aufgefordert, sein Haus zu räumen. Adrian weigerte sich aber am Mittwoch, seine Liegenschaft zu verlassen. Nachdem die Gerichtsvollzieher da erfolglos wieder abziehen mussten, bot die Polizei am Donnerstag ein Grossaufgebot auf. Um die 200 SEK-Beamte rückten für die Zwangsräumung an, da sie mit starkem Widerstand rechneten.

Kampf mit der Polizei

Sie sollten recht behalten. Adrian und seine Frau, die ehemalige Miss Germany Sandra Ursache (37), verschanzten sich mit 13 Verwandten und Familienfreunden im Haus. Als die Beamten das Grundstück betraten, wurden sie laut Polizeisprecher Ralf Karstedt sofort attackiert. Die Bewohner warfen Pflastersteine, ein Beamter wurde am Hals verletzt und ein anderer von einem Freund Adrians gebissen. Als der Streit endgültig eskalierte, haben sowohl Adrian als auch die SEK-Beamten geschossen. Die Folge: Der Ex-Schönheitskönig musste mit schweren Verletzungen per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein Zustand soll stabil sein.

Adrian Ursache der Reichsbürger

Der Ex-Mister war schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Adrian bezeichnet sich selbst als Reichsbürger. Die Anhänger dieser Bewegung kennen die Bundesrepublik Deutschland und all ihre Gesetze nicht an, da sie glauben, der Staat existiere offiziell nicht. Stattdessen sind sie im Glauben, das Deutsche Reich bestehe fort. In der Folge hat Adrian sein eigenes Königreich «Ur» auf seinem Grundstück gegründet, das laut ihm nicht zu Deutschland gehört. (klm)