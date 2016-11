Fashion Label und Tour :  Ist Kanye West überlastet?

Kanye West hat alle restlichen 21 Konzerte dieses Jahres in den USA abgesagt. Dies teilte der Konzertveranstalter Live Nation am Montag auf Twitter mit.

Jetzt verrät ein Bekannter von Kanye West in der „New York Post“, warum er plötzlich einen Rückzieher machte: „Wir befürchten, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Er ist von echt durchgeknallten Leuten umgeben und niemand schafft es, ihn zu zügeln. Er ist immer weiter ausser Kontrolle geraten und keiner weiss mehr, was er als Nächstes macht.“ Offiziell soll der Rapper nur körperlich ausgepowert sein, weil er sich mit seinem Fashion-Label und der gleichzeitigen Tournee übernommen habe.

Auch die Promi-Website «TMZ» berichtete, der Ehemann von TV-Starlet Kim Kardashian leide wegen zu viel Arbeit unter Erschöpfung und habe deshalb seine Tournee abgebrochen.

Geld wird zurückerstattet

Das Geld für die Tickets werde innerhalb einiger Tage zurückerstattet. West selbst äusserte sich zunächst nicht zu der plötzlichen Absage, und seine Sprecher reagierten nicht auf Anfragen.

Am Samstag war West mit einer Stunde Verspätung bei seiner Show in Sacramento in Kalifornien erschienen. Er sang nur drei Lieder. Am Sonntag sagte West dann ein Konzert in Inglewood bei Los Angeles nur wenige Stunden vor Beginn ab.

An diesem Dienstag hätte West im kalifornischen Fresno und bis Jahresende unter anderem in Orlando, Philadelphia, Washington, Boston, New York sowie im kanadischen Toronto auftreten sollen.

West hatte im Februar sein siebtes Album «The Life of Pablo» veröffentlicht. Seine bisherigen Konzerte waren Medienberichten zufolge ausverkauft, Tickets wurden im Internet teils für mehr als 300 Dollar pro Karte angeboten. (SDA/stj)