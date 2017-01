Fan-Geschenk zu seinem Geburtstag :  David Bowies (†69) letzte Aufnahmen veröffentlicht

Anlässlich seines Geburtstags dürfen sich Fans jetzt über neue Musik von David Bowie (†69) freuen: «No Plan» enthält seine letzten Aufnahmen. Auf der EP des «Thin White Duke» («Dünner, weisser Grossherzog») sind drei neue Songs, die die britische Musiklegende für sein Musical «Lazarus» geschrieben und aufgenommen hat: «No Plan», «Killing a little Time» und «When I Met You». Zusätzlich ist der Titeltrack «Lazarus» zu hören, der sich bereits auf Bowies letztem Album «Blackstar» befindet.

Vor einem Jahr gestorben

Zu dem düsteren und atmosphärischen «No Plan» erschien ein Musikvideo. Der Clip ist eine Anspielung auf Bowies erste Filmrolle in «The Man Who Fell to Earth», auf dem «Lazarus» basiert. Darin spielt Bowie einen Ausserirdischen, der auf die Erde kommt, um Wasser für seinen ausgetrockneten Planeten zu finden.

Bowie, der mit bürgerlichem Namen David Robert Jones hiess, hatte 18 Monate gegen Leberkrebs gekämpft. Den Kampf verlor er am 10. Januar 2016 – morgen vor einem Jahr. (klm)