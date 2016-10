Ex-Freundin Maria lästert über Protzbrocken Bastian Yotta :  «Ich war überrascht, dass seine Liebe des Lebens nur vier Wochen hielt»

Bei Snapchat oder Instagram konnte Bastian Yotta (38) gar nicht oft genug zeigen, wie verliebt er in seine Sandra Luesse (34). Sogar beim Sex fotografierte sich das Paar und teilte die Bilder mit tausenden Followern bei Snapchat. Vergangene Woche war Schluss mit der grossen Liebes-Show: Der deutsche Protz-Brocken verkündete die Trennung von der Ex-Pornodarstellerin. Jetzt meldet sich Yottas Ex-Freundin Maria Hering (28) zu Wort.

«Ich bin richtig froh, Single zu sein»

Mit ihr wanderte er von Deutschland nach Los Angeles aus, um ein neues Leben in Saus und Braus zu leben. Die Liebe zerbrach im vergangenen Juli nach drei gemeinsamen Jahren, nur kurze Zeit später zeigte er sich mit Sandra an seiner Seite. «Ich bin richtig froh, Single zu sein», sagt Maria gegenüber «Bild». «Ich bin frei, unabhängig und kann machen, was ich will.» Ihrem Ex-Freund weint sie keine Träne nach. «Ich möchte jetzt erst einmal alle Sachen machen, die MIR Spass machen. Ich lerne Gitarre spielen, in Miami Kite-Surfen, die Welt bereisen. Alles, was ich schon immer auf der To-Do-Liste hatte. Ich habe auch ein paar Geschäftsideen, die ich noch nicht verraten möchte.»

Über die grosse Liebe zwischen ihrem Ex-Freund und seiner Sandra, die bereits nach kurzer Zeit wieder zerbrochen ist, sagt sie: «Ich habe das alles als sehr unterhaltsam empfunden. Ich war überrascht, dass seine Liebe des Lebens nur vier Wochen hielt. Ich hätte ihnen schon sechs Monate gegeben.» Was für ein Seitenhieb! Über die peinliche Porno-Show bei Snapchat sagt sie: «Da bin ich ja gut davongekommen, dass er solche Bilder nicht von mir gepostet hat. Vielleicht ist er mittlerweile exhibitionistisch veranlagt.»

«Sein Denglisch und Englisch – beides ist schlimm»

Auch zu Bastian Yottas englischer Aussprache, für die er immer wieder verspottet wird, hat Maria eine klare Meinung: «Sein Denglisch und Englisch – beides ist schlimm. Er war ja immer überzeugt, dass er perfekt englisch kann. Ich habe ihn in dem Glauben gelassen, da ich ihn immer unterstützt habe.» Aua... (kad)