Bert Wollersheim: Liess er seinen Sohn (14) tagelang allein?

Pleite-Puff-König Bert Wollersheim (65) ist nicht gerade dafür bekannt, sich in den Medien zurück zu halten. Und doch wusste bisher nicht jeder, dass er einen Sohn aus einer früheren Ehe hat. Jetzt machen aber Gerüchte die Runde, er sei ein Rabenvater. Während er mit seiner Noch-Ehefrau Sophia (29) mehrere Tage «Trennungsferien» auf Usedom machte, war Alain (14) angeblich ganz allein zu Hause. Am vergangenen Montag rückte deshalb sogar die Polizei an. Was war passiert?

Wollersheims Ex erfuhr aus der Zeitung von seinen Ferien

Wollersheims Ex-Frau und Mutter von Alain, Susan Wollersheim, sagt zu «Bild»: «Ich bin seit einiger Zeit mit dem Jugendamt in Kontakt. Der Junge wird öfter alleine gelassen. Das geht nicht.» Das Jugendamt will sich aus Datenschutzgründen nicht dazu äussern. Laut «express.de» habe ihr Ex-Mann sie « wieder mal» nicht informiert, dass er wegfahre: «Nachdem ich in der Zeitung gelesen hatte, wo er und seine Frau gerade sind, war ich in Sorge, habe meinen Sohn am Montag gegen 18 Uhr angerufen.» Er habe ihr gesagt, dass er seit Tagen auf sich allein gestellt sei. Da habe sie ihn zu sich geholt.

Sophia Wollersheim hält dagegen: «Das ist eine Lüge. Die Frau versucht seit Jahren, das Kind zu sich zu holen.» Zwei enge Freunde von Bert sollen in der Zeit abwechselnd auf seinen Sohn aufgepasst haben.

Ein Richter gab ihm seinen Sohn zurück

Eigentlich teilen sich Bert und Susan das Sorgerecht für ihren Sohn. Er wohne bei ihm, sagte Wollersheim, seine Mutter habe Besuchsrechte. Bereits vor vier Jahren holte sie den Buben aber zu sich. Damals musste Bert in Untersuchungshaft, weil er mit Erpressung, Drogen und dem organisierten Verbrechen zu tun gehabt haben soll. Obwohl die Vorwürfe sich als falsch heraus stellten, wollte seine Ex Alain bei sich behalten. «Es war ein Schock für uns, dass er plötzlich weg war», sagte Wollersheim damals zur «Bild». Ein Richter musste einschreiten und Alain durfte zurück zu seinem Vater.

Trotzdem tauchte nun die Polizei auf – nach einem anonymen Hinweis. Die Wollersheims waren aber immer noch nicht zu Hause und Alain wurde von seiner Mutter nach Düsseldorf geholt. Die Polizei rückte nach wenigen Minuten wieder ab. (kyn)