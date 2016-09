Rührende Abschiedsworte für Hannes Arch von Freundin Miriam Höller

Sechs Jahre waren die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin (2010) Miriam Höller (29) und Hannes Arch (†48) ein Paar. Vor zehn Tagen verunglückte der Kunstflugpilot tödlich bei einem Helikopter-Absturz. Nun wendet sich Höller, die als Model und Stunfrau arbeitet, in einem rührenden Facebook-Posting an ihre Fans.

«Wie kann man fliegen mit nur einem Flügel? Wie kann man gehen mit nur einem Bein? Wie kann man lieben, wenn das Herz nach Sehnsucht schreit, anstatt innig zu lachen?», schreibt sie.

«Es wird mich nicht zerstören»

Höller bedankt sich ausserdem für die zahlreichen Nachrichten, in denen ihre Follower ihr Mitgefühl ausdrücken. Sie beschreibt liebevoll die Eigenschaften ihres Partners und lässt die Fans an ihren Gedanken und ihrem Seelenleben teilhaben: «Für Hannes und mich war ‹für immer und ewig› nicht genug, wir wollten mit ‹unendlich› anfangen.»

Trotz des tragischen Schicksalsschlag gibt sich Höller kämpferisch und verspricht: «Das Leben prüft mich, doch ab der ersten Sekunde wusste ich, dass ich stärker aus diesen Schicksalsschlägen herauskommen werde. Es wird mich nicht zerstören, es wird mich weiter bringen, weiter als ich es mir je vorgestellt habe.» Sie ist sicher: «Denn Hannes ist näher und inniger bei mir, als ich ihn je gespürt habe.» (paf)