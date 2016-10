Erneute Vorwürfe gegen Sarah Lombardi :  Gab es noch eine zweite Affäre?

Es ist bestimmt keine Meldung, die Pietro (24) und Sarah Lombardi (24) gerne lesen. Ein junger Mann aus Hürth (dem Wohnort der Beiden) bietet derzeit diversen deutschen Medien Bilder an, die ihn und Sarah in innigen Posen zeigen sollen. So schreibt etwa der «Express», dass der Mann behaupte, er hätte mit Sarah drei Jahre lang eine Affäre gehabt. Auch in dem Zeitraum als sie bereits mit Pietro zusammen war.

Ist an der Geschichte wirklich etwas dran?

Die Geschichte muss man aber definitiv mit Vorsicht geniessen. Schliesslich hat der «Express» die «kompromittierenden Fotos» nicht veröffentlicht. In ihrem Artikel halten sie ausserdem fest, dass es sich sehr gut um einen Trittbrettfahrer handeln könnte. Dass Sarah und Pietros Fremdgeh-Gerüchte derzeit in aller Munde sind, ruft natürlich auch Betrüger auf den Plan, die das schnelle Geld im Sinn haben.

Pietros Eltern melden sich zu Wort

Es ist erneut eine Nachricht, die Sarah hart treffen dürfte. Erst vor kurzem haben sich Pietros Eltern zu Wort gemeldet, und Sarah daran die Schuld gegeben, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn mehr haben.

Ob wirklich etwas an den neuen und alten Fremdgeh-Vorwürfen dran ist, kann wahrscheinlich nur Sarah selbst beantworten. Sie schweigt aber weiterhin. (klm)