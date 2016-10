Nun ist es offiziell: Sarah + Pietro Lombardi lassen sich scheiden

Das einstige «DSDS»-Traumpaar Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) lässt sich scheiden. Elf Tage nach den Fremdgeh-Gerüchten um die Sängerin und ihren Jugendfreund Michal T. sieht das junge Ehepaar keine Chance mehr für seine Liebe. Dies berichtet «Express.de». Pikant: Laut der Zeitung will der gehörnte Pietro das alleinige Sorgerecht für Söhnchen Alessio (16 Monate) beantragen. Das Management bestätigte der dpa nun die Scheidungspläne: «Sie werden sich als Paar trennen!»

Gestern Abend kams zur Aussprache

Gestern Abend kam es in Köln endlich zum Krisentreffen zwischen dem Paar. Denn das Ehepaar, das sich 2011 bei «Deutschland sucht den Superstar» kennenlernte, 2013 heiratete und vor eineinhalb Jahren Eltern des kleinen Alessio wurde, ist auch eine Marke. Thema des Meetings im Büro ihres gemeinsamen Managements war, ob die Marke nach den bitterbösen Fremdgeh-Gerüchten um Sarah und ihre Jugendliebe Michal T. weiterhin bestehen kann. Und auch, ob das Paar seine Liebeskrise überwinden kann. Jetzt ist klar: Ein Liebes-Comeback wird es nicht geben.

Es war das erste Treffen, seit Sarah vor zehn Tagen mit Söhnchen Alessio (16 Monate) und ohne Pietro in die Griechenland-Ferien flüchtete. Inzwischen hat der vermeintlich betrogene Pietro seinen Ehering abgelegt. Zweieinhalb Stunden dauerte das Krisengespräch, das über die Zukunft der jungen Eltern entschied. Emotional mitgenommen war aber nicht Pietro, sondern Sarah.

«Mir geht es gut»

Tränenüberströmt trat sie nach der Aussprache mit Söhnchen Alessio auf dem Arm auf die Strasse, während ihr Noch-Ehemann breit grinste. «Mir geht es gut. Bald kommen die Fakten auf den Tisch. Ich habe mich total gefreut, meinen Sohn Alessio endlich wiederzusehen, er war ja mit meiner Frau unterwegs», sagte er zur «Bild»-Zeitung. Seinen Ehering trug er schon da nicht mehr.

Seine Fans dürften nun applaudieren. In den Online-Foren wurden die Stimmen immer lauter, die Pietro zur Trennung auffordern. Und als wäre das noch nicht genug, kam ausgerechnet heute ein weiterer vermeintlicher Liebhaber dazu! Im Magazin «OK» behauptet Sarahs Ex-Freund Murat T. (Name geändert), auch nach dem «DSDS»-Finale noch mit ihr verkehrt zu haben. Dabei war sie da doch schon mit Pietro zusammen! «Ich habe sie ständig mit dem Auto aus der Kandidaten-Villa abgeholt, und sie hing wieder bei mir rum. Nach dem Finale kam sie an, ich sollte ihr ein iPhone besorgen. Dann haben wir miteinander rumgemacht.»

Pietro ist schon ausgezogen

Das war wohl der Todesstoss für die Ehe. Pietro soll schon am Dienstagmorgen seine Sachen aus dem gemeinsamen Haus in Hürth geholt und Sarah sich eine Übergangs-Wohnung gemietet haben. (meg)