Er will 15'000 Dollar :  Mileys Obdachloser versteigert ihren Award

Vor zwei Jahren sorgte Miley Cyrus (23) an den MTV Video Music Awards für Aufsehen, als sie mit einem obdachlosen jungen Mann auftauchte, der für sie ihren Preis für das beste Video entgegennahm. Mit dieser Aktion wollte die Sängerin auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen. Jetzt will der junge Mann von damals aus seinem Auftritt Geld machen.

Jesse Helt bietet den Award auf eBay zum Verkauf an. Er sei in einem «Super Zustand, sehr selten und habe keine Fingerabdrücke drauf», schreibt er. Wer ihn will, muss tief in die Tasche greifen: Das Startgebot für den sogenannten «Moonman» liegt bei 10'000 Dollar, wer sofort zuschlagen will, bekommt ihn für 15'000 Dollar!

Noch keine Angebote

Laut «TMZ» braucht Helt das Geld, da seine Freundin schwanger ist. Allerdings scheint die Nachfrage nach dem Award nicht so hoch wie erwartet. Bisher gibt es noch keinen einzigen Bieter. Möglicherweise, weil gleichzeitig noch ein «Moonman» von einem anderen Verkäufer angeboten wird: Der, den Guns N'Roses 1989 für «Sweet Child O'Mine» gewannen, soll auch 15'000 Dollar kosten.

Der Preis scheint hoch – ist aber nicht unrealistisch. Schon Coolios (53) Trophäe für «Gangsta's Paradise» wurde vor vier Jahren für 6'000 Dollar verkauft. Und Michael Jacksons (†50) «We Are The World»-Award ging sogar für unglaubliche 72'000 Dollar über den Tisch! Was Helt für einen Preis erzielt, wird sich zeigen. Die Versteigerung dauert noch acht Tage. (kyn)