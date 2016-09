«Er hat so viele berührt» :  Jackson-Tochter hat Ärger wegen Tattoo-Spruch

«Ich muss gerade so verdammt hart lachen.» Dieser Satz wurde Paris Jackson (18) zum Verhängnis. Die Tochter von Michael Jackson (†50) kommentierte ein Foto von einem sehr unvorteilhaften Tattoo ihres Vaters positiv, was Fans der Musiklegende gar nicht freute. Mit ihren Worten löste Paris einen regelrechten Shitstorm auf der Tattoo-Seite aus.

Problematischer Schriftzug

Das Problem war der Schriftzug unter der Tätowierung: «Er hat so viele berührt». Der wurde von den meisten Fans als ein Seitenhieb auf Michael Jackson verstanden. Der Superstar musste sich in mehreren Gerichtsverhandlungen gegen Pädophilen-Anschuldigungen wehren und wurde den daraus folgenden negativen Ruf bis zu seinem Tod nicht mehr los (BLICK berichtete). Paris Jacksons Kommentar wurde also als respektlos gehandelt.

In einem Gespräch mit einer Freundin auf Instagram stellt das heutige Model klar, dass ihr Kommentar nichts mit der Schrift zu tun hat: «Ich musste wegen dem photogeshoppten Gesicht lachen.» Die Leute seien so «ignorant».

Ständige Cyberbully-Attacken

Es ist erneut ein harter Schlag für Paris. Erst vor einigen Wochen enthüllte sie, wie sehr sie die ganzen Cyberbully-Attacken mitnehmen: «Ich verstehe nicht wie es in der Welt so viel Hass geben kann.» Die Tochter der Musiklegende enthüllte sogar, dass ihr Suizidversuch mit 15 Jahren (BLICK berichtete) wegen ständig negativen Kommentaren erfolgte. Aus diesem Erlebnis zog sie Konsequenzen: «Ich habe eine zweijährige Pause von sozialen Medien genommen und die Leute wollten mich zurück, also kam ich. Aber nichts hat sich verändert.» Dieses Gefühl dürfte Paris momentan stärker haben als je zuvor. (klm)