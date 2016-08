Er beichtete ihr die Blüttel-Bilder per SMS :  Miranda Kerr lacht Ex Orlando Bloom aus

Mit seiner Nackt-Aktion katapultierte sich Orlando Bloom (39) in diesem Sommer an die Spitze der Klatsch-Welt. In den Ferien mit Freundin Katy Perry (31) paddelte er ohne Badehose über das Meer und jeder sah seine Kronjuwelen. Auch seine Ex-Frau Miranda Kerr (33).

Das Model verrät jetzt, dass sie schon vor allen anderen davon wusste. In der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O» erzählt sie, dass er ihr den Blüttel-Skandal per SMS beichtete: «Oh mein Gott, er schrieb mir und meinte: ‹Ähm, das ist mir wirklich peinlich. Es wird einige Fotos geben. Ich dachte einfach, du solltest das wissen›.» Sie nahm das Ganze mit Humor und meinte nur: «Hmm... Ernsthaft? Was hast du dir dabei gedacht?»

Sie schenkt ihm eine Badehose

Offenbar versteht sich das Ex-Ehepaar auch nach dem Liebes-Aus vor drei Jahren noch bestens. Erst im vergangenen Monat zog Kerr mit dem gemeinsamen Sohn Flynn (5) nach Malibu, damit der Kleine seinem Vater näher sein kann.

Jetzt hat die Verlobte von Snapchat-Gründer Evan Spiegel (26) zumindest schon das perfekte Geschenk für Bloom: Eine Badehose und Badeshorts. «Ich werde ihm beides schicken. Vielleicht gefällt ihm ja eine von beiden.» (kyn)