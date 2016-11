Emotionale Amber Heard spricht über häusliche Gewalt :  Diese Wunden sind noch nicht verheilt

Amber Heard (30) kämpft mit den Tränen, als sie über häusliche Gewalt spricht – und obwohl die Schauspielerin keinen Namen nennt,kann man davon ausgehen, dass sie dabei an Ex-Mann Johnny Depp (53) denkt. Dem Hollywood-Star warf sie «verbalen und körperlichen Missbrauch» vor und reichte im vergangenen Mai die Scheidung nach einem Jahr Ehe ein.

Ein Ausraster-Video, zahlreiche Aussagen von Zeugen und blaue Flecken in Heards Gesicht, die sie auf Fotos festhielt, untermauerten ihren Missbrauchs-Vorwurf. Jetzt setzt sich der «The Danish Girl»-Star in einem Video für das Projekt «GirlGaze» gegen häusliche Gewalt ein.

«Wie kann es sein, dass mir das passiert?»

«Wie kann es sein, dass mir das passiert? Ich bin stark, schlau, ich bin kein Opfer», erinnert sie sich im Clip an ihre Gedanken während der Zeit, in der sie misshandelt wurde. «Ich glaube, dass das Opfer-Label mit viel Scham behaftet war. Es passiert so vielen Frauen. Wenn es in deinem Zuhause hinter geschlossenen Türen passiert, mit jemandem den du liebst, dann ist es nicht eindeutig», erklärt Heard. «Wenn ein Fremder es tun würde, gäbe es gar keine Frage.» Sie sei froh, dass sie stets auf ihre Freunde zählen konnte. «Wenn ich sie nicht hätte, wäre mein Leben wohl anders.»

«Du musst nicht allein sein»

Millionen Menschen auf der ganzen Welt wurden Zeugen der bitteren Scheidungsschlacht von Heard und Depp. «Als eine Frau, die das in der Öffentlichkeit durchmachen musste, habe ich die einzigartige Möglichkeit, andere Frauen daran zu erinnern, dass es nicht so bleiben muss, wie es ist. Du musst nicht allein sein und du bist nicht allein. Wir können das ändern.»

«Erhebt eure Stimme!»

Ihre starke Botschaft: Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, sollen keine Angst davor haben, den Mund aufzumachen. «Erhebt eure Stimme! Als Frauen stehen wir zusammen und wollen Stille nicht länger akzeptieren.» (kad)