Emoji-Gespräche, Paranoia und Auftragskiller :  Die wirre Welt des Kanye West

Normal ist in Kanye Wests (39) Leben wenig. Alles ist grösser, teurer, wilder, schneller. Interviews werden zu Reden, Konzerte zu Messen und Alben zu moderner Kunst. Am Montag wurde dieser Exzess dem Rapper zum Verhängnis, West musste nach einem Nervenzusammenbruch notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Sieht man sich Interviews und Aussagen des Stars an, wird klar, dass West schon lange in seiner eigenen Welt lebt.

Kommunikation der Zukunft durch Emojis

«Ich glaube nicht, dass die Leute in der Zukunft noch miteinander sprechen werden», sagte er jüngst zu «Surface». «Sie werden nur noch mit Augenkontakt, Körpersprache und Emojis miteinander sprechen. Worte stehen dem, was man sagen will, nur im Weg.» Dass West daran glaubt, akzeptiert man gerne, denn schaut man zurück, sind seine Reden der eigentliche Grund, warum ihn viele Leute für verrückt halten.

Ob an seinen Konzerten oder in Talkshows: «Yeezy» liebt Monologe. Im Sekundentakt springt er zwischen Themen umher, spricht erst über Politik und dann ohne zu pausieren über Fashion-Shows. Die wirren Worte – bevor er am Sonntag sein Konzert nach 20 Minuten abbrach – sind dafür das beste Beispiel. «Jay Z, ich weiss, du hast Killer. Bitte, schick sie nicht zu mir, ruf mich einfach nur an. Sprich mit mir wie ein Mann», richtete er sich an seinen ehemaligen Mentor und enthüllte dabei auch gleich seine Paranoia.

Kanye hält Trump für ein Genie

Wenig Freude machte sich der Rapper zudem mit Sympathien für Donald Trump (70). «Ich habe nicht gewählt, aber da waren viele Dinge, die ich an Trumps Kampagne gut fand. Seine Herangehensweise war verdammt noch mal genial, weil sie funktioniert hat!»

Viele Stimmen bezeichnen den baldigen Präsidenten Trump als rassistisch, doch das stört Kanye nicht. Im Gegenteil. «Wir müssen aufhören, uns so sehr auf Rassismus zu konzentrieren.» Dass der Mann, der einst live im Fernsehen ausrief, dass «George Bush Schwarze egal sind», den Rassismus in der USA so akzeptiert, stösst vielen Fans sauer auf.

Diese Kontroverse ist nur eine von vielen, die West durch unbedacht gewählte Worte auslöste. Unvergessen, wie er sich am Glastonbury Festival als «der grösste Rockstar unserer Zeit» bezeichnete. Egal, ob Pete Townshend (71) von The Who oder Corey Taylor (42) von Slipknot, zahlreiche Musiker wollten West mit angriffigen Tweets oder Ansagen von seinem hohen Ross runterholen. Geschafft hat es niemand.

«Der grösste Künstler aller Zeiten»

Zu gross ist sein Selbstvertrauen. In seinen Liedern bezeichnet er sich als Gott, in seinen Interviews vergleicht er sich mit Steve Jobs (†56) und Walt Disney (†65) oder mit Marken wie Nike und Google.

Sein Selbstbewusstsein ist so gross, dass es oft an Selbsttäuschung grenzt. So forderte der Rapper auf Twitter von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32), dass dieser eine Milliarde Dollar in seine Ideen investieren solle. Grund: Er sei «der grösste Künstler aller Zeiten».

Vielleicht mag West deshalb Donald Trump so sehr, denn der Geschäftsmann hat bewiesen, dass man auch ohne politische Erfahrung Präsident der Vereinigten Staaten werden kann. Ein Ziel, das sich Kanye West für 2020 selbst vorgenommen hat.

Vielleicht sollte man all seine Aussagen, Aktionen und Ausbrüche in einem neuen Licht sehen. Es ist einfach, Kanye West als einen aufgeblasenen Narzissten zu sehen. Spätestens seit seiner Einlieferung am Montag ist klar, dass im Rapper auch ein verwirrter Junge steckt. (klm)