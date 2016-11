Einsamer Justin bestellt acht Models im Netz :  Nagt der Bieber morgen an Schweizerinnen?

Justin Bieber (22) kommt auf seiner «Purpose»-Welttour in die Schweiz. Morgen Abend spielt er im ausverkauften Zürcher Hallenstadion vor 13’000 Beliebern.

Und für manch einen weiblichen Fan könnte gar ein Traum in Erfüllung gehen. Denn Bieber ist offenbar auf Frauenfang! Nach seinem Konzert in der tschechischen Hauptstadt Prag am Samstag sehnte sich der kanadische Sänger nach weiblicher Gesellschaft. Über eine ansässige Modelagentur liess er von einer Mitarbeiterin namens Daniela kurzerhand eine Suchanzeige auf Facebook posten:

«Acht schöne Mädchen für ein Abendessen und zum Party machen mit Justin B. in Prag gesucht. Unbezahlt. Ihr müsst in einer Stunde da sein, benehmt euch gut und sprecht englisch.»

Acht Frauen an einem Abend! Jurastudentin Anna erklärte der britischen Zeitung «Daily Mail», dass vor dem Treffen eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen worden sei und darum niemand Auskunft geben dürfe. Es sei aber nicht so gelaufen, «wie die Leute dachten». Anna betont: «Ihr denkt, dass er die Mädchen ausgewählt hat, um die Nacht mit ihnen zu geniessen. Aber er wollte jemand anderem ein schönes Erlebnis bereiten.»

Auch die blonde Flughafenangestellte und Teilzeittänzerin Denisa betont, dass sexuell nichts mit dem «Sorry»-Sänger gelaufen sei. «Ich arbeite nicht als Escort und ich habe nicht für Geld Sex.» Laut der tschechischen Presse soll Bieber die Nacht nur mit einem der Mädchen verbracht haben. Unbezahlt, versteht sich.

Ob Bieber auch in Zürich auf Frauenfang geht? Fest steht: Blondinen stehen beim Frauenschwarm hoch im Kurs. Und das Liebes-Comeback mit seiner Ex Selena Gomez (24), über das spekuliert wurde, rückt in weite Ferne.

Die ersten Belieber pilgern gemäss Veranstalter Abc Production bereits heute zum Hallenstadion. «Nach dem Vorabendkonzert wird eine Sonderline eingerichtet, wo die Fans schon jetzt ganz geordnet anstehen können», sagt Sprecher Frank Hubrath zu Radio Energy. Zudem gebe es extra Fanbeauftragte, Sicherheitspersonal und mehr Abfallkübel als sonst.

Bleibt den Fans nur noch zu hoffen, dass der Sänger sich besser benimmt als in London. Dort warf er das Mikrofon zu Boden, während der Gesang weiterlief. In Olso beschimpfte er seine Fans gar mit den Worten: «Ihr seid scheisse.» Mal sehen, ob der «Heartbreaker» in Zürich trotzdem Herzen bricht. (paf)