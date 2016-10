Einsame Weihnachten :  Ist Naddel bald wieder obdachlos?

Nach mehreren Rückschlägen wohnt Nadja abd el Farrag (51) seit einem Jahr in einem kleinen Hotelzimmer in Hamburg. Der Besitzer des «Aussen Alster Hotel» ist ein Freund der Bohlen-Ex und bot ihr ein Dach über dem Kopf, damit sie wieder auf die Beine kommen kann. Aus dem geplanten Wochenaufenthalt wurde inzwischen ein Jahr. Wie sie jetzt in «Closer» berichtet, muss sie nun aber auch diese Bleibe verlassen, und eine Alternative ist nicht in Sicht.

«Ich will niemandem auf der Tasche liegen»

Das Problem ist, dass das «Aussen Alster Hotel» in der Weihnachtszeit sehr beliebt und meistens ausgebucht ist. Naddel möchte dem Hotelier nicht im Weg stehen und lieber freiwillig das Feld räumen: «Ich habe mir Anfang des Jahres diese Frist gesetzt. Mich schmeisst keiner raus, aber ich will auch niemandem auf der Tasche liegen.» Doch wo könnte die Halbafrikanerin hin? Zu ihrer Mutter möchte sie mit 51 Jahren nicht mehr ziehen, Freunde habe sie auch nicht mehr viele. Die reguläre Wohnungssuche sei für Naddel ausserdem ein Ding der Unmöglichkeit.

Vermieter rümpfen die Nase

«Viele Vermieter rümpfen die Nase, wenn ich anrufe und mich vorstelle. Sie denken, dass dann ständig Fans oder Fotografen vor ihrer Immobilie lauern», sagt Nadel besorgt. Hinzu kommt, dass Naddel kein festes Einkommen hat. Zwar braucht sie durch Engagements wie jüngst als Assistentin in einer Zaubershow (BLICK berichtete) inzwischen kein Hartz IV mehr, doch diese Anstellungen sind zu unregelmässig, als dass die Entertainerin weit voraus planen kann.

Doch Naddel zeigt sich zuversichtlich: «Ich werde schon nicht auf der Strasse enden. Im Endeffekt gibt es immer eine Möglichkeit. In den letzten Wochen ging es stetig bergauf, und im neuen Jahr will ich schuldenfrei sein. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.» Man hofft, dass dieser Optimismus sich für die Entertainerin auszahlt. (klm)