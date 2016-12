Edding-Augenbrauen und Plastik-Schmetterlinge :  Aussie-Schock-Zwillinge sind der Internet-Hit

Das australische Duo No Frills erobert das Netz: Mit ihrem auffälligen Style und Coversongs wurden die Zwillinge Vanessa und Arna Rogers (19) weltweit bekannt. Rund 97’000 Youtube-Abonnenten und 73’000 Instagram-Follower sind Fans der beiden. Die Schwestern aus dem australischen Lismore fallen auf. Ihre Leidenschaft für ausgeflippte Outfits und Make-up-Looks kennt keine Grenzen. Mit einer eigenen Modelinie wollen Arna und Vanessa ihr kreatives Gespür vermarkten. Bei ihnen heisst das: dick aufgemalte Edding-Augenbrauen, knallbunte Schminke und Plastik-Schmetterlinge auf der Stirn.

Behind da scenez of our music video!!!!!! #NoFrillsTwins #GodBlessTheInternet A video posted by No Frills Twins (@nofrillstwins) on Dec 12, 2014 at 2:48am PST

Ungewöhnlicher Style als Antwort auf Mobbing

«Unser Look ist unsere gemeinsame Leistung. Wir besprechen immer zusammen, was wir tragen», sagt Arna zu Abc.net.au. «Wir haben das Selbstbewusstsein, so zu sein, wie wir sind, weil wir uns gegenseitig unterstützen», sagt Vanessa. Seit die Schwestern in der Schule gemobbt wurden, ziehen sie keine normalen Kleider mehr an.

Learning a new cover #fancy #iggyazalea #nofrillstwins A video posted by No Frills Twins (@nofrillstwins) on May 30, 2014 at 5:29am PDT

«Wir werden oft wegen unserer Augenbrauen beschimpft»

Für ihre Looks müssen sie auch heute noch viel Kritik einstecken. «Wir werden im Netz oft wegen unserer Augenbrauen beschimpft. Obwohl es uns nicht persönlich trifft, macht es uns traurig, dass Leute da draussen andere Leute fertigmachen aufgrund ihrer Art, sich auszudrücken», sagt Vanessa. «Wir konzentrieren uns lieber auf positive Rückmeldungen.» Diese Einstellung der Schock-Zwillinge lohnt sich: Die Fangemeinde der beiden wächst rasant. (kad)